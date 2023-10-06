Из Перми готовятся запустить чартерные рейсы в Таиланд

06 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

У пермяков появится возможность улететь в Таиланд без пересадок Фото: Алена Полозова © URA.RU В Перми этой осенью готовятся запустить чартерные рейсы в Таиланд. Вылеты на 9 и 21 ноября появились в расписании пермского аэропорта. «Всего запланировано два рейса — с вылетом из Перми 9 и 21 ноября. Указанный рейс является чартерным», — пишет «Ъ-Прикамье». По данным издания, продажей туров на рейс, либо организацией чартеров займутся ряд туроператоров: Anex Tour, Sunmar и Coral. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing-767. В ноябре 2022 года пермские турфирмы также объявляли о выполнении чартерных рейсов из Перми в Таиланд. Полеты осуществлялись авиакомпанией Azur Air. Также URA.RU рассказывало о продаже горящих туров в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье для одного человека составляла от 62,5 тысяч рублей на человека.

В Перми этой осенью готовятся запустить чартерные рейсы в Таиланд. Вылеты на 9 и 21 ноября появились в расписании пермского аэропорта. «Всего запланировано два рейса — с вылетом из Перми 9 и 21 ноября. Указанный рейс является чартерным», — пишет «Ъ-Прикамье». По данным издания, продажей туров на рейс, либо организацией чартеров займутся ряд туроператоров: Anex Tour, Sunmar и Coral. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing-767. В ноябре 2022 года пермские турфирмы также объявляли о выполнении чартерных рейсов из Перми в Таиланд. Полеты осуществлялись авиакомпанией Azur Air. Также URA.RU рассказывало о продаже горящих туров в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье для одного человека составляла от 62,5 тысяч рублей на человека.