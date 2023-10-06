Из Перми готовятся запустить чартерные рейсы в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таиланд, море берег, дома на воде
У пермяков появится возможность улететь в Таиланд без пересадок Фото:

В Перми этой осенью готовятся запустить чартерные рейсы в Таиланд. Вылеты на 9 и 21 ноября появились в расписании пермского аэропорта.

«Всего запланировано два рейса — с вылетом из Перми 9 и 21 ноября. Указанный рейс является чартерным», — пишет «Ъ-Прикамье». По данным издания, продажей туров на рейс, либо организацией чартеров займутся ряд туроператоров: Anex Tour, Sunmar и Coral. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing-767.

В ноябре 2022 года пермские турфирмы также объявляли о выполнении чартерных рейсов из Перми в Таиланд. Полеты осуществлялись авиакомпанией Azur Air. Также URA.RU рассказывало о продаже горящих туров в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье для одного человека составляла от 62,5 тысяч рублей на человека.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми этой осенью готовятся запустить чартерные рейсы в Таиланд. Вылеты на 9 и 21 ноября появились в расписании пермского аэропорта. «Всего запланировано два рейса — с вылетом из Перми 9 и 21 ноября. Указанный рейс является чартерным», — пишет «Ъ-Прикамье». По данным издания, продажей туров на рейс, либо организацией чартеров займутся ряд туроператоров: Anex Tour, Sunmar и Coral. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing-767. В ноябре 2022 года пермские турфирмы также объявляли о выполнении чартерных рейсов из Перми в Таиланд. Полеты осуществлялись авиакомпанией Azur Air. Также URA.RU рассказывало о продаже горящих туров в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье для одного человека составляла от 62,5 тысяч рублей на человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...