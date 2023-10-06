Избрание спикера новой думы Екатеринбурга срывается в третий раз

06 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Анна Гурарий должна стать первой женщиной-спикером в истории Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Анна Гурарий, скорее всего, не будет назначена спикером думы Екатеринбурга на заседании 10 октября — несмотря на то, что вопрос внесен в повестку. Об этом URA.RU сообщил один из депутатов, знающий, что Гурарий до сих пор не согласовали администрация президента РФ и УФСБ. По его словам, вероятно, как и на первом заседании 19 сентября, будет предложено этот вопрос рассмотреть позднее. Вести заседание в таком случае, вероятно, будет первый вице-спикер Михаил Матвеев, работающий в статусе и. о. председателя. И, видимо, под его руководством 10 октября и будут сформированы все думские комиссии, полагает информированный депутат. Новость по теме Миллиардеры упрекнули мэра Екатеринбурга, узнав фамилию будущего спикера думы О том, что сотрудница УрФУ Гурарий — абсолютно неожиданно для всего местного истеблишмента — возглавит думу, стало известно еще 13 сентября. В этот день мэр Алексей Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». Когда Гурарий не утвердили 19-го, считалось, что это произойдет 26 сентября, потом — 10-го. Отсутствие согласования со стороны администрации президента РФ и УФСБ — официальная версия заминки, есть также множество неофициальных. Источник, близкий к региональной власти, уточнил, что отмашка из Москвы может прийти к 9 октября. «Даже если это случится, надо будет за день успеть провести заседание президиума областного политсовета „Единой России“. Нереально», — констатировал госслужащий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Анна Гурарий, скорее всего, не будет назначена спикером думы Екатеринбурга на заседании 10 октября — несмотря на то, что вопрос внесен в повестку. Об этом URA.RU сообщил один из депутатов, знающий, что Гурарий до сих пор не согласовали администрация президента РФ и УФСБ. По его словам, вероятно, как и на первом заседании 19 сентября, будет предложено этот вопрос рассмотреть позднее. Вести заседание в таком случае, вероятно, будет первый вице-спикер Михаил Матвеев, работающий в статусе и. о. председателя. И, видимо, под его руководством 10 октября и будут сформированы все думские комиссии, полагает информированный депутат. О том, что сотрудница УрФУ Гурарий — абсолютно неожиданно для всего местного истеблишмента — возглавит думу, стало известно еще 13 сентября. В этот день мэр Алексей Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». Когда Гурарий не утвердили 19-го, считалось, что это произойдет 26 сентября, потом — 10-го. Отсутствие согласования со стороны администрации президента РФ и УФСБ — официальная версия заминки, есть также множество неофициальных. Источник, близкий к региональной власти, уточнил, что отмашка из Москвы может прийти к 9 октября. «Даже если это случится, надо будет за день успеть провести заседание президиума областного политсовета „Единой России“. Нереально», — констатировал госслужащий.