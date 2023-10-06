СБУ отобрала все активы российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова

06 октября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Стоимость арестованного имущества Фридмана, Косогова и Авена превысила 46 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Служба безопасности Украины (СБУ) отобрала все активы российских олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова в стране. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превышает 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей). «По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все имущество на Украине, принадлежащее подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову», — сообщается в telegram-канале СБУ. Причиной послужило то, что они якобы входят в окружение Путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования Вооруженных сил России. Стоимость арестованных активов достигает более 17 млрд гривен. Уточняется, что среди заблокированных активов числятся финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод. Теперь их владельцы не смогут переписать имущество на других лиц и продать. В сентябре 2022 года Михаил Фридман просил Запад о снятии санкций в обмен на финансовую поддержку ВСУ, писала газета Financial Times. Однако СБУ продолжают считать олигарха «кремлевским». Сын Фридмана Александр Ожельский в октябре 2022 года записывал видеообращение, в котором отрекался от России и просил отменить санкции. В итоге СБУ все равно обвинила Фридмана в финансировании ВС РФ. Петр Авен в августе публично отрекся от России. Он заявил, что считает своим домом Латвию, потому не согласен с тем, что его могут лишить гражданства этой страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) отобрала все активы российских олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова в стране. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превышает 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей). «По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все имущество на Украине, принадлежащее подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову», — сообщается в telegram-канале СБУ. Причиной послужило то, что они якобы входят в окружение Путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования Вооруженных сил России. Стоимость арестованных активов достигает более 17 млрд гривен. Уточняется, что среди заблокированных активов числятся финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод. Теперь их владельцы не смогут переписать имущество на других лиц и продать. В сентябре 2022 года Михаил Фридман просил Запад о снятии санкций в обмен на финансовую поддержку ВСУ, писала газета Financial Times. Однако СБУ продолжают считать олигарха «кремлевским». Сын Фридмана Александр Ожельский в октябре 2022 года записывал видеообращение, в котором отрекался от России и просил отменить санкции. В итоге СБУ все равно обвинила Фридмана в финансировании ВС РФ. Петр Авен в августе публично отрекся от России. Он заявил, что считает своим домом Латвию, потому не согласен с тем, что его могут лишить гражданства этой страны.