Британия заинтересовалась самолетами и яхтами Фридмана

Великобритания ужесточила санкции против российского миллиардера Михаила Фридмана. Под ограничения британских властей попали транспортные средства олигарха. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства.
В документе отмечается, что новые ограничения в отношении Фридмана предполагают возможность задержания самолетов и судов, которыми он владеет, или которые зафрахтованы, эксплуатируются им. Также миллиардеру может быть отказано в разрешении на регистрацию в национальном реестре самолетов или судов. Кроме того, запрещается оказывать техническую помощь принадлежащим ему морским и воздушным судам.
Ранее сообщалось, что Михаил Фридман чувствует себя униженным и незащищенным в Лондоне. В России он также чувствовал себя напряженно из-за того, что готовился к неожиданной смене обстановки. Также сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) обвинила миллиардера в финансировании военного конфликта на стороне РФ.
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