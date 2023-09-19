Британия заинтересовалась самолетами и яхтами Фридмана

Великобритания ужесточила санкции в отношении российского миллиардера Фридмана
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Коронация Карла III. stock. Лондон, почетный караул, stock
Великобритания ужесточила санкции в отношении транспортных средств Михаила Фридмана Фото:
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Великобритания ужесточила санкции против российского миллиардера Михаила Фридмана. Под ограничения британских властей попали транспортные средства олигарха. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что новые ограничения в отношении Фридмана предполагают возможность задержания самолетов и судов, которыми он владеет, или которые зафрахтованы, эксплуатируются им. Также миллиардеру может быть отказано в разрешении на регистрацию в национальном реестре самолетов или судов. Кроме того, запрещается оказывать техническую помощь принадлежащим ему морским и воздушным судам.

Ранее сообщалось, что Михаил Фридман чувствует себя униженным и незащищенным в Лондоне. В России он также чувствовал себя напряженно из-за того, что готовился к неожиданной смене обстановки. Также сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) обвинила миллиардера в финансировании военного конфликта на стороне РФ.

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Великобритания ужесточила санкции против российского миллиардера Михаила Фридмана. Под ограничения британских властей попали транспортные средства олигарха. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства. В документе отмечается, что новые ограничения в отношении Фридмана предполагают возможность задержания самолетов и судов, которыми он владеет, или которые зафрахтованы, эксплуатируются им. Также миллиардеру может быть отказано в разрешении на регистрацию в национальном реестре самолетов или судов. Кроме того, запрещается оказывать техническую помощь принадлежащим ему морским и воздушным судам. Ранее сообщалось, что Михаил Фридман чувствует себя униженным и незащищенным в Лондоне. В России он также чувствовал себя напряженно из-за того, что готовился к неожиданной смене обстановки. Также сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) обвинила миллиардера в финансировании военного конфликта на стороне РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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