Британия заинтересовалась самолетами и яхтами Фридмана

Великобритания ужесточила санкции в отношении российского миллиардера Фридмана

19 сентября 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Великобритания ужесточила санкции в отношении транспортных средств Михаила Фридмана Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ужесточила санкции против российского миллиардера Михаила Фридмана. Под ограничения британских властей попали транспортные средства олигарха. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства. В документе отмечается, что новые ограничения в отношении Фридмана предполагают возможность задержания самолетов и судов, которыми он владеет, или которые зафрахтованы, эксплуатируются им. Также миллиардеру может быть отказано в разрешении на регистрацию в национальном реестре самолетов или судов. Кроме того, запрещается оказывать техническую помощь принадлежащим ему морским и воздушным судам. Ранее сообщалось, что Михаил Фридман чувствует себя униженным и незащищенным в Лондоне. В России он также чувствовал себя напряженно из-за того, что готовился к неожиданной смене обстановки. Также сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) обвинила миллиардера в финансировании военного конфликта на стороне РФ.

Великобритания ужесточила санкции против российского миллиардера Михаила Фридмана. Под ограничения британских властей попали транспортные средства олигарха. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства. В документе отмечается, что новые ограничения в отношении Фридмана предполагают возможность задержания самолетов и судов, которыми он владеет, или которые зафрахтованы, эксплуатируются им. Также миллиардеру может быть отказано в разрешении на регистрацию в национальном реестре самолетов или судов. Кроме того, запрещается оказывать техническую помощь принадлежащим ему морским и воздушным судам. Ранее сообщалось, что Михаил Фридман чувствует себя униженным и незащищенным в Лондоне. В России он также чувствовал себя напряженно из-за того, что готовился к неожиданной смене обстановки. Также сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) обвинила миллиардера в финансировании военного конфликта на стороне РФ.