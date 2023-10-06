Товарищ штурмана, убитого при угоне Ми-8 на Украину, объяснил, почему тот не сдался в плен ВСУ

Штурман Ми-8 Турсунов отказался сдаваться в плен ВСУ из-за офицерской чести

06 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Члены экипажа Ми-8 отказались сдаваться ВСУ из-за действий перебежчика Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона вертолета Ми-8 на Украину предателем-перебежчиком, никогда не согласился бы сдаться в плен ВСУ, потому что чтил принципы русских офицеров. Чтобы сохранить офицерскую честь, он готов был пойти на смерть. Своими воспоминаниями о пилоте с журналистом URA.RU поделился товарищ Турсунова на условиях анонимности. «Он бы никогда не сдался в плен ВСУ. Честь русского офицера для него — это не просто слова. Честь мундира всегда была для него превыше всего. Ради этого он всегда был готов пожертвовать своей жизнью, как и подобает русскому солдату», — отметил товарищ Турсунова. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, чтобы передать его ВСУ. На борту вертолета были еще два члена экипажа, одним из которых был летчик-штурман Хушбахт Турсунов — они ничего не знали о планах сослуживца. За отказ сдаваться в плен врагу бойцы были убиты. По воспоминаниям товарищей Хушбахта, он был настоящим патриотом России, несмотря на то, что сам он родом из Таджикистана. Российского солдата похоронят на этнической родине. Президент РФ Владимир Путин наградил Хушбахта Турсунова орденом Мужества посмертно. Во время прощания орден передали 8-летнему сыну Самиру. Вся информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона вертолета Ми-8 на Украину предателем-перебежчиком, никогда не согласился бы сдаться в плен ВСУ, потому что чтил принципы русских офицеров. Чтобы сохранить офицерскую честь, он готов был пойти на смерть. Своими воспоминаниями о пилоте с журналистом URA.RU поделился товарищ Турсунова на условиях анонимности. «Он бы никогда не сдался в плен ВСУ. Честь русского офицера для него — это не просто слова. Честь мундира всегда была для него превыше всего. Ради этого он всегда был готов пожертвовать своей жизнью, как и подобает русскому солдату», — отметил товарищ Турсунова. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, чтобы передать его ВСУ. На борту вертолета были еще два члена экипажа, одним из которых был летчик-штурман Хушбахт Турсунов — они ничего не знали о планах сослуживца. За отказ сдаваться в плен врагу бойцы были убиты. По воспоминаниям товарищей Хушбахта, он был настоящим патриотом России, несмотря на то, что сам он родом из Таджикистана. Российского солдата похоронят на этнической родине. Президент РФ Владимир Путин наградил Хушбахта Турсунова орденом Мужества посмертно. Во время прощания орден передали 8-летнему сыну Самиру. Вся информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU.