Стало известно, где похоронят екатеринбургского пилота, убитого во время угона МИ-8 на Украину

Екатеринбургского пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета МИ-8 на Украину, похоронят на этнической родине — в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Хушбахта Турсунова похоронят в Таджикистане. В живых у штурмана остался только отец», — поделился собеседник.
Пилот Хушбахт Турсунов был убит во время угона МИ-8 предателем Максимом Кузьминовым на Украину. Мужчина был жителем Екатеринбурга. По воспоминаниям товарищей, он был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Предательство пилота-перебежчика Кузьминова Киев оценил в 500 тысяч долларов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.