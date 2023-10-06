Стало известно, где похоронят екатеринбургского пилота, убитого во время угона МИ-8 на Украину

Убитого во время угона МИ-8 на Украину пилота Турсунова похоронят в Таджикистане
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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, прощание с военным, похороны военного
Хушбахт Турсунов погиб на борту самолета МИ-8, который был угнан его сослуживцем по заданию СБУ Фото:

Екатеринбургского пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета МИ-8 на Украину, похоронят на этнической родине — в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Хушбахта Турсунова похоронят в Таджикистане. В живых у штурмана остался только отец», — поделился собеседник.

Пилот Хушбахт Турсунов был убит во время угона МИ-8 предателем Максимом Кузьминовым на Украину. Мужчина был жителем Екатеринбурга. По воспоминаниям товарищей, он был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Предательство пилота-перебежчика Кузьминова Киев оценил в 500 тысяч долларов.

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Екатеринбургского пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета МИ-8 на Украину, похоронят на этнической родине — в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Хушбахта Турсунова похоронят в Таджикистане. В живых у штурмана остался только отец», — поделился собеседник. Пилот Хушбахт Турсунов был убит во время угона МИ-8 предателем Максимом Кузьминовым на Украину. Мужчина был жителем Екатеринбурга. По воспоминаниям товарищей, он был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Предательство пилота-перебежчика Кузьминова Киев оценил в 500 тысяч долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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