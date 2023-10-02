В Госдепе США признались в отсутствии денег для Украины

02 октября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

У США нет средств для поддержки Украины, заявил Мэттью Миллер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США исключили поддержку Украины из временного бюджета, так как у них нет средств для поддержания долгосрочной поддержки Киева. Об этом заявил пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер. «Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования», — подчеркнул Мэттью Миллер в ходе брифинга. Он транслировался на youtube-канале ведомства. Об отсутствии необходимого количества денег для поддержки Украины заявляла и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что при необходимости США могут помочь Киеву со срочной военной помощью, но не более. США утвердили бюджет на 45 дней, но в него не вошли расходы на помощь Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что это временная мера и США вскоре продолжат помощь. Поддержка Запада также может прекратиться, передает MK.RU. По словам американского лидера, Вашингтон не может прекратить помогать Киеву, сообщает Life .

В США исключили поддержку Украины из временного бюджета, так как у них нет средств для поддержания долгосрочной поддержки Киева. Об этом заявил пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер. «Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования», — подчеркнул Мэттью Миллер в ходе брифинга. Он транслировался на youtube-канале ведомства. Об отсутствии необходимого количества денег для поддержки Украины заявляла и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что при необходимости США могут помочь Киеву со срочной военной помощью, но не более. США утвердили бюджет на 45 дней, но в него не вошли расходы на помощь Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что это временная мера и США вскоре продолжат помощь. Поддержка Запада также может прекратиться, передает MK.RU. По словам американского лидера, Вашингтон не может прекратить помогать Киеву, сообщает Life.