В Госдепе США признались в отсутствии денег для Украины

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У США нет средств для поддержки Украины, заявил Мэттью Миллер Фото:

В США исключили поддержку Украины из временного бюджета, так как у них нет средств для поддержания долгосрочной поддержки Киева. Об этом заявил пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер.

«Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования», — подчеркнул Мэттью Миллер в ходе брифинга. Он транслировался на youtube-канале ведомства.

Об отсутствии необходимого количества денег для поддержки Украины заявляла и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что при необходимости США могут помочь Киеву со срочной военной помощью, но не более. США утвердили бюджет на 45 дней, но в него не вошли расходы на помощь Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что это временная мера и США вскоре продолжат помощь. Поддержка Запада также может прекратиться, передает MK.RU. По словам американского лидера, Вашингтон не может прекратить помогать Киеву, сообщает Life.

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В США исключили поддержку Украины из временного бюджета, так как у них нет средств для поддержания долгосрочной поддержки Киева. Об этом заявил пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер. «Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования», — подчеркнул Мэттью Миллер в ходе брифинга. Он транслировался на youtube-канале ведомства. Об отсутствии необходимого количества денег для поддержки Украины заявляла и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что при необходимости США могут помочь Киеву со срочной военной помощью, но не более. США утвердили бюджет на 45 дней, но в него не вошли расходы на помощь Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что это временная мера и США вскоре продолжат помощь. Поддержка Запада также может прекратиться, передает MK.RU. По словам американского лидера, Вашингтон не может прекратить помогать Киеву, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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