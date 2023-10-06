Павел Михайлов просит коллег не верить мошенникам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мошенники создали фейковый telegram-канал от имени директора Челябинского государственного драматического «Камерного театра» Павла Михайлова. Об этом он сам сообщил на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! От моего имени создан мошеннический телеграмм аккаунт. Прошу блокировать, на сообщения не отвечать», — написал Михайлов.

Ранее неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и Федеральной службы безопасности (ФСБ), пытались обмануть депутатов районного совета. В сообщениях от имени главы района писали, что вскоре с получателями свяжется некий куратор от ФСБ. Также мошенники создавали аккаунт от имени главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина. В качестве жертв выбирали сотрудников ведомства.