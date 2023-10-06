06 октября 2023

Мошенники создали фейковый аккаунт директора челябинского театра Михайлова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Михайлов просит коллег не верить мошенникам Фото:

Мошенники создали фейковый telegram-канал от имени директора Челябинского государственного драматического «Камерного театра» Павла Михайлова. Об этом он сам сообщил на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! От моего имени создан мошеннический телеграмм аккаунт. Прошу блокировать, на сообщения не отвечать», — написал Михайлов.

Ранее неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и Федеральной службы безопасности (ФСБ), пытались обмануть депутатов районного совета. В сообщениях от имени главы района писали, что вскоре с получателями свяжется некий куратор от ФСБ. Также мошенники создавали аккаунт от имени главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина. В качестве жертв выбирали сотрудников ведомства.

Павел просит не верить мошенникам
Павел просит не верить мошенникам

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Мошенники создали фейковый telegram-канал от имени директора Челябинского государственного драматического «Камерного театра» Павла Михайлова. Об этом он сам сообщил на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! От моего имени создан мошеннический телеграмм аккаунт. Прошу блокировать, на сообщения не отвечать», — написал Михайлов. Ранее неизвестные, действуя от имени главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева и Федеральной службы безопасности (ФСБ), пытались обмануть депутатов районного совета. В сообщениях от имени главы района писали, что вскоре с получателями свяжется некий куратор от ФСБ. Также мошенники создавали аккаунт от имени главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина. В качестве жертв выбирали сотрудников ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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