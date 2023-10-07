Пашинян обсудил с Путиным насильственную депортацию армян Карабаха

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Никол Пашинян и Владимир Путин провели телефонный разговор, где обсудили ряд вопросов Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским президентом Владимиром Путиным насильственную депортацию армянского народа Нагорного Карабаха. Об этом сообщает правительство страны.

«Состоялся телефонный разговор [Пашиняна и Путина]. <…> Обсуждена ситуация, сложившаяся после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха», — сообщило правительство Армении в своем telegram-канале. Помимо этого, главы обсудили несколько вопросов в рамках двухсторонней повестки между странами. Также Пашинян поздравил российского коллегу с днем рождения.

Нагорный Карабах капитулировал после начала спецоперации, которую начал Азербайджан 19 сентября. Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, куда теперь также входит Карабах. Он подписал с Евросоюзом соответствующую декларацию, передает телеканал 360. Сама независимая республика полностью прекратит свое существование на юридическом уровне 1 января 2024 года.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским президентом Владимиром Путиным насильственную депортацию армянского народа Нагорного Карабаха. Об этом сообщает правительство страны. «Состоялся телефонный разговор [Пашиняна и Путина]. <…> Обсуждена ситуация, сложившаяся после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха», — сообщило правительство Армении в своем telegram-канале. Помимо этого, главы обсудили несколько вопросов в рамках двухсторонней повестки между странами. Также Пашинян поздравил российского коллегу с днем рождения. Нагорный Карабах капитулировал после начала спецоперации, которую начал Азербайджан 19 сентября. Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, куда теперь также входит Карабах. Он подписал с Евросоюзом соответствующую декларацию, передает телеканал 360. Сама независимая республика полностью прекратит свое существование на юридическом уровне 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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