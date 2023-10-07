Пашинян обсудил с Путиным насильственную депортацию армян Карабаха

Никол Пашинян и Владимир Путин провели телефонный разговор, где обсудили ряд вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским президентом Владимиром Путиным насильственную депортацию армянского народа Нагорного Карабаха. Об этом сообщает правительство страны.

«Состоялся телефонный разговор [Пашиняна и Путина]. <…> Обсуждена ситуация, сложившаяся после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха», — сообщило правительство Армении в своем telegram-канале. Помимо этого, главы обсудили несколько вопросов в рамках двухсторонней повестки между странами. Также Пашинян поздравил российского коллегу с днем рождения.

Нагорный Карабах капитулировал после начала спецоперации, которую начал Азербайджан 19 сентября. Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, куда теперь также входит Карабах. Он подписал с Евросоюзом соответствующую декларацию, передает телеканал 360. Сама независимая республика полностью прекратит свое существование на юридическом уровне 1 января 2024 года.