Жители Екатеринбурга сбирают подписи с просьбой не убирать медиаэкран, установленный «Сима-лендом» к 300-летию города на улице Вайнера. Соответствующая петиция размещена на одной из специализированных интернет-платформ.
«Медиаэкран на улице Вайнера — это не просто обычная рекламная конструкция, это одна из особенностей, которая делает город Екатеринбург по-настоящему уникальным. Удаление медиаэкрана на улице Вайнера приведет к потере уникальности и оригинальности города, а также уменьшит визуальную привлекательность для жителей и гостей», — сказано в тексте петиции, размещенной на Change.org.
Ранее URA.RU стало известно, что медиаэкран на улице Вайнера собираются демонтировать. Решение принято компанией «Сима-ленд», вслед за демонтажом фигуры льва с позолоченной гривой и тестикулами, которая вызвала неоднозначную реакцию и бурные обсуждения екатеринбуржцев.
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