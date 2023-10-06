06 октября 2023

Екатеринбуржцы не хотят потерять медиаэкран на Вайнера. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка медианавеса на улице Вайнера. Екатеринбург, вайнера улица, медианавес
Медиаэкран запустили в августе ко Дню города Екатеринбурга Фото:

Жители Екатеринбурга сбирают подписи с просьбой не убирать медиаэкран, установленный «Сима-лендом» к 300-летию города на улице Вайнера. Соответствующая петиция размещена на одной из специализированных интернет-платформ.

«Медиаэкран на улице Вайнера — это не просто обычная рекламная конструкция, это одна из особенностей, которая делает город Екатеринбург по-настоящему уникальным. Удаление медиаэкрана на улице Вайнера приведет к потере уникальности и оригинальности города, а также уменьшит визуальную привлекательность для жителей и гостей», — сказано в тексте петиции, размещенной на Change.org.

Ранее URA.RU стало известно, что медиаэкран на улице Вайнера собираются демонтировать. Решение принято компанией «Сима-ленд», вслед за демонтажом фигуры льва с позолоченной гривой и тестикулами, которая вызвала неоднозначную реакцию и бурные обсуждения екатеринбуржцев.

Петиция за сохранение медиаэкрана на Вайнера в Екатеринбурге
Петиция за сохранение медиаэкрана на Вайнера в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга сбирают подписи с просьбой не убирать медиаэкран, установленный «Сима-лендом» к 300-летию города на улице Вайнера. Соответствующая петиция размещена на одной из специализированных интернет-платформ. «Медиаэкран на улице Вайнера — это не просто обычная рекламная конструкция, это одна из особенностей, которая делает город Екатеринбург по-настоящему уникальным. Удаление медиаэкрана на улице Вайнера приведет к потере уникальности и оригинальности города, а также уменьшит визуальную привлекательность для жителей и гостей», — сказано в тексте петиции, размещенной на Change.org. Ранее URA.RU стало известно, что медиаэкран на улице Вайнера собираются демонтировать. Решение принято компанией «Сима-ленд», вслед за демонтажом фигуры льва с позолоченной гривой и тестикулами, которая вызвала неоднозначную реакцию и бурные обсуждения екатеринбуржцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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