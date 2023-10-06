Екатеринбуржцы не хотят потерять медиаэкран на Вайнера. Скрин 07 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 + Медиаэкран запустили в августе ко Дню города Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга сбирают подписи с просьбой не убирать медиаэкран, установленный «Сима-лендом» к 300-летию города на улице Вайнера. Соответствующая петиция размещена на одной из специализированных интернет-платформ. «Медиаэкран на улице Вайнера — это не просто обычная рекламная конструкция, это одна из особенностей, которая делает город Екатеринбург по-настоящему уникальным. Удаление медиаэкрана на улице Вайнера приведет к потере уникальности и оригинальности города, а также уменьшит визуальную привлекательность для жителей и гостей», — сказано в тексте петиции, размещенной на Change.org. Ранее URA.RU стало известно, что медиаэкран на улице Вайнера собираются демонтировать. Решение принято компанией «Сима-ленд», вслед за демонтажом фигуры льва с позолоченной гривой и тестикулами, которая вызвала неоднозначную реакцию и бурные обсуждения екатеринбуржцев. Петиция за сохранение медиаэкрана на Вайнера в Екатеринбурге Скрин: change.org Жители Екатеринбурга сбирают подписи с просьбой не убирать медиаэкран, установленный «Сима-лендом» к 300-летию города на улице Вайнера. Соответствующая петиция размещена на одной из специализированных интернет-платформ. «Медиаэкран на улице Вайнера — это не просто обычная рекламная конструкция, это одна из особенностей, которая делает город Екатеринбург по-настоящему уникальным. Удаление медиаэкрана на улице Вайнера приведет к потере уникальности и оригинальности города, а также уменьшит визуальную привлекательность для жителей и гостей», — сказано в тексте петиции, размещенной на Change.org. Ранее URA.RU стало известно, что медиаэкран на улице Вайнера собираются демонтировать. Решение принято компанией «Сима-ленд», вслед за демонтажом фигуры льва с позолоченной гривой и тестикулами, которая вызвала неоднозначную реакцию и бурные обсуждения екатеринбуржцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям