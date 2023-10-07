07 октября 2023

В Госдуме ответили на предложение Кадырова отменить выборы президента

Хамзаев предложил провести выборы президента в формате всенародного референдума
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Депутаты Госдумы дискутируют о формате выборов президента России в 2024 году Фото:

Депутаты Госдумы высказали разные точки зрения на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова по отмене выборов президента России в 2024 году. Депутат Султан Хамзаев выступил за формат выборов в виде всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина не поддержала эту инициативу.

«Считаю, что выборы президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат», — передает слова Хамзаева РИА Новости.

Останина подчеркнула, что спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, а также и выборы губернаторов. Она добавила, что считает странным предложение Хамзаева по изменению формата проведения выборов президента РФ в 2024 году.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Администрация президента РФ начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти. В АП считают, что действующий президент РФ Владимир Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Госдумы высказали разные точки зрения на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова по отмене выборов президента России в 2024 году. Депутат Султан Хамзаев выступил за формат выборов в виде всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина не поддержала эту инициативу. «Считаю, что выборы президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат», — передает слова Хамзаева РИА Новости. Останина подчеркнула, что спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, а также и выборы губернаторов. Она добавила, что считает странным предложение Хамзаева по изменению формата проведения выборов президента РФ в 2024 году. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Администрация президента РФ начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти. В АП считают, что действующий президент РФ Владимир Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...