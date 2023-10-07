В Госдуме ответили на предложение Кадырова отменить выборы президента

Хамзаев предложил провести выборы президента в формате всенародного референдума

07 октября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы дискутируют о формате выборов президента России в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы высказали разные точки зрения на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова по отмене выборов президента России в 2024 году. Депутат Султан Хамзаев выступил за формат выборов в виде всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина не поддержала эту инициативу. «Считаю, что выборы президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат», — передает слова Хамзаева РИА Новости. Останина подчеркнула, что спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, а также и выборы губернаторов. Она добавила, что считает странным предложение Хамзаева по изменению формата проведения выборов президента РФ в 2024 году. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Администрация президента РФ начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти. В АП считают, что действующий президент РФ Владимир Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия».

Депутаты Госдумы высказали разные точки зрения на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова по отмене выборов президента России в 2024 году. Депутат Султан Хамзаев выступил за формат выборов в виде всенародного референдума, а председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина не поддержала эту инициативу. «Считаю, что выборы президента могут проходить в формате всенародного референдума. В условиях СВО, на мой взгляд, это наиболее подходящий формат», — передает слова Хамзаева РИА Новости. Останина подчеркнула, что спецоперация идет уже год, это никак не повлияло на то, чтобы принять решение об отмене выборов в региональные парламенты, которые состоялись, а также и выборы губернаторов. Она добавила, что считает странным предложение Хамзаева по изменению формата проведения выборов президента РФ в 2024 году. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Администрация президента РФ начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти. В АП считают, что действующий президент РФ Владимир Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия».