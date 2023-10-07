В США заявили, что будущая помощь Украине висит на волоске

CBS News: будущее Киева зависит от выборов спикера палаты представителей США

08 октября 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Украина может оказаться без помощи США из-за политических разногласий в Конгрессе, считает Кэтрин Уотсон Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящие выборы спикера палаты представителей США являются серьезной опасностью для Украины. Об этом написала обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон, отметив, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов вызывает много споров. «Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером», — высказалась Кэтрин Уотсон в своем материале . Она отметила, что сейчас все больше американцев согласны с тем, чтобы прекратить военную поддержку Украины. Эти мнения разделяют и республиканцы. Ситуация с военной помощью США Украине станет более ясной только после выборов спикера палаты представителей. Новость по теме Что означает отставка спикера палаты представителей США Маккарти Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс согласовать новую военную помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. До этого американского президента об этом просил глава Украины Владимир Зеленский. Однако такая сумма вызвала много споров в Конгрессе. В итоге Киев получил в 70 раз меньше, а спустя время Конгресс согласовал новый временный бюджет правительства США, в котором не оказалось денег для Украины. После этого спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился своего поста. На данный момент точная дата выборов спикера палаты представителей пока неизвестна.

Предстоящие выборы спикера палаты представителей США являются серьезной опасностью для Украины. Об этом написала обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон, отметив, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов вызывает много споров. «Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером», — высказалась Кэтрин Уотсон в своем материале. Она отметила, что сейчас все больше американцев согласны с тем, чтобы прекратить военную поддержку Украины. Эти мнения разделяют и республиканцы. Ситуация с военной помощью США Украине станет более ясной только после выборов спикера палаты представителей. Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс согласовать новую военную помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. До этого американского президента об этом просил глава Украины Владимир Зеленский. Однако такая сумма вызвала много споров в Конгрессе. В итоге Киев получил в 70 раз меньше, а спустя время Конгресс согласовал новый временный бюджет правительства США, в котором не оказалось денег для Украины. После этого спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился своего поста. На данный момент точная дата выборов спикера палаты представителей пока неизвестна.