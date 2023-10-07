Ливанская «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по Израилю

Конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Военизированная организация и политическая партия Ливана «Хезболла» сообщила, что нанесла минометный удар по Израилю. Ранее она поддержала палестинцев.
«После запуска ракеты ливанская „Хезболла“ объявила о своей поддержке [сектора Газа]. [„Хезболла“] обстреляла базы ЦАХАЛ ракетами и минометами», — передает
Ранее во время войны в Израиле открылся второй фронт. На данный момент армия обороны страны (ЦАХАЛ) сражается с военными из сектора Газа и отражает атаки Ливана.
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