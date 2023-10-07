07 октября 2023

Ливанская «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по Израилю

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Конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военизированная организация и политическая партия Ливана «Хезболла» сообщила, что нанесла минометный удар по Израилю. Ранее она поддержала палестинцев.

«После запуска ракеты ливанская „Хезболла“ объявила о своей поддержке [сектора Газа]. [„Хезболла“] обстреляла базы ЦАХАЛ ракетами и минометами», — передает Sky News Arabia. Отмечается, что «Хезболла» нанесла прямое поражение объектам Израиля.

Ранее во время войны в Израиле открылся второй фронт. На данный момент армия обороны страны (ЦАХАЛ) сражается с военными из сектора Газа и отражает атаки Ливана.

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Военизированная организация и политическая партия Ливана «Хезболла» сообщила, что нанесла минометный удар по Израилю. Ранее она поддержала палестинцев. «После запуска ракеты ливанская „Хезболла“ объявила о своей поддержке [сектора Газа]. [„Хезболла“] обстреляла базы ЦАХАЛ ракетами и минометами», — передает Sky News Arabia. Отмечается, что «Хезболла» нанесла прямое поражение объектам Израиля. Ранее во время войны в Израиле открылся второй фронт. На данный момент армия обороны страны (ЦАХАЛ) сражается с военными из сектора Газа и отражает атаки Ливана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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