CNN: план Путина по Украине начал работать

08 октября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассчитывает, что НАТО развалится во время конфликта на Украине, сообщают американские СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План президента РФ Владимира Путина «развалить» НАТО во время военных действия на Украине начал действовать. Об этом пишет CNN. «Путин рассчитывает, что альянс, который поддерживает Украину, распадется в то время, когда боевые действия идут на истощение. И события последних дней (согласование временного бюджета правительства США без помощи Киеву — прим. URA.RU) предполагают, что план Путина, возможно, набирает обороты», — говорится в материале . Отмечается, что президент России, возможно, рассчитывает не только на то, что в НАТО возникнут разногласия, но и на политическую нестабильность в самом Вашингтоне. Ранее президент США Джо Байден подписал новый закон о финансировании правительства страны на 45 дней. Это произошло за несколько часов до начала нового финансового года, который стартует 1 октября. Если бы закон не был подписан, то правительство вынуждено было бы приостановить работу. В новом бюджете США нет денег, которые пойдут для Украины. Это произошло на фоне роста протестного движения в стране, которое выступает против поддержки Украины. После обсуждения закона спикера палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, сообщает «Национальная служба новостей». Он голосовал против поддержки Киева. Телеканал 360 пишет, что по мере развития конфликта на Украине, западная помощь будет уменьшаться из-за противоречий. Это, в свою очередь, идет в противовес официальной позиции Байдена и других глав западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План президента РФ Владимира Путина «развалить» НАТО во время военных действия на Украине начал действовать. Об этом пишет CNN. «Путин рассчитывает, что альянс, который поддерживает Украину, распадется в то время, когда боевые действия идут на истощение. И события последних дней (согласование временного бюджета правительства США без помощи Киеву — прим. URA.RU) предполагают, что план Путина, возможно, набирает обороты», — говорится в материале. Отмечается, что президент России, возможно, рассчитывает не только на то, что в НАТО возникнут разногласия, но и на политическую нестабильность в самом Вашингтоне. Ранее президент США Джо Байден подписал новый закон о финансировании правительства страны на 45 дней. Это произошло за несколько часов до начала нового финансового года, который стартует 1 октября. Если бы закон не был подписан, то правительство вынуждено было бы приостановить работу. В новом бюджете США нет денег, которые пойдут для Украины. Это произошло на фоне роста протестного движения в стране, которое выступает против поддержки Украины. После обсуждения закона спикера палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, сообщает «Национальная служба новостей». Он голосовал против поддержки Киева. Телеканал 360 пишет, что по мере развития конфликта на Украине, западная помощь будет уменьшаться из-за противоречий. Это, в свою очередь, идет в противовес официальной позиции Байдена и других глав западных стран.