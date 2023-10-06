06 октября 2023

В Челябинске снова продлили срок устранения аварии на ТЭЦ-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии жилые дома остаются без отопления Фото:

В Челябинске на ТЭЦ-3 до 18:00 7 октября продлили работы по устранению аварии, из-за которой люди вторые сутки остаются без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.

«По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 18.00 7 октября», — уточнили в мэрии. Из-за аварии на ТЭЦ-3, которая произошла в ночь на 6 октября, в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском. 7 октября утром сообщалось, что аварию устранят до 12:00.

В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Также URA.RU публиковало карту домов, где нет тепла и горячей воды.

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В Челябинске на ТЭЦ-3 до 18:00 7 октября продлили работы по устранению аварии, из-за которой люди вторые сутки остаются без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 18.00 7 октября», — уточнили в мэрии. Из-за аварии на ТЭЦ-3, которая произошла в ночь на 6 октября, в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском. 7 октября утром сообщалось, что аварию устранят до 12:00. В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Также URA.RU публиковало карту домов, где нет тепла и горячей воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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