В Челябинске снова продлили срок устранения аварии на ТЭЦ-3

В Челябинске на ТЭЦ-3 до 18:00 7 октября продлили работы по устранению аварии, из-за которой люди вторые сутки остаются без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.
«По информации, полученной от ПАО „Форвард Энерго“, ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 18.00 7 октября», — уточнили в мэрии. Из-за аварии на ТЭЦ-3, которая произошла в ночь на 6 октября, в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском. 7 октября утром сообщалось, что аварию устранят до 12:00.
В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Также URA.RU публиковало карту домов, где нет тепла и горячей воды.
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