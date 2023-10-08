Блинкен заверил, что США не спонсировали атаки на Израиль

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
США ни цента не потратили на осуществление атак на Израиль, заявил Энтони Блинкен Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Факт заключается в том, что для атак на Израиль не был использован ни один доллар американских налогоплательщиков», — передает слова Блинкена официальный сайт правительства США. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в финансировании атаки ХАМАС на Израиль с помощью денег американских налогоплательщиков. Также Трамп отметил, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Штатов. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября, что привело к проведению контртеррористической операции со стороны Иерусалима на территории сектора Газа.

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Деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Факт заключается в том, что для атак на Израиль не был использован ни один доллар американских налогоплательщиков», — передает слова Блинкена официальный сайт правительства США. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в финансировании атаки ХАМАС на Израиль с помощью денег американских налогоплательщиков. Также Трамп отметил, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Штатов. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября, что привело к проведению контртеррористической операции со стороны Иерусалима на территории сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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