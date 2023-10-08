Блинкен заверил, что США не спонсировали атаки на Израиль

08 октября 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

США ни цента не потратили на осуществление атак на Израиль, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Факт заключается в том, что для атак на Израиль не был использован ни один доллар американских налогоплательщиков», — передает слова Блинкена официальный сайт правительства США. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в финансировании атаки ХАМАС на Израиль с помощью денег американских налогоплательщиков. Также Трамп отметил, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Штатов. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября, что привело к проведению контртеррористической операции со стороны Иерусалима на территории сектора Газа.

Деньги налогоплательщиков США не были использованы для атак на Израиль. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Факт заключается в том, что для атак на Израиль не был использован ни один доллар американских налогоплательщиков», — передает слова Блинкена официальный сайт правительства США. Он добавил, что средства, принадлежащие Ирану и полученные от продажи нефти, были перемещены с одного счета на другой в Южной Корее для упрощения их использования, согласно санкциям и с целью гуманитарной помощи. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в финансировании атаки ХАМАС на Израиль с помощью денег американских налогоплательщиков. Также Трамп отметил, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Штатов. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября, что привело к проведению контртеррористической операции со стороны Иерусалима на территории сектора Газа.