07 октября 2023

Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США

Трамп: атака на Израиль стала возможной из-за слабости США
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Трамп пообещал поддержку Тель-Авиву Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Америки. Это заявление он сделал на митинге сторонников в штате Айова.

«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — передают слова Трампа РИА Новости. В случае победы на предстоящих президентских выборах бывший глава США пообещал поддержку Тель-Авиву и прекращение помощи Палестине.

Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Страна в ответ объявила о проведении контртеррористической операции на территории сектора Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны. 8 октября власти сообщили, что большая часть боевиков уничтожена.

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Америки. Это заявление он сделал на митинге сторонников в штате Айова. «Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — передают слова Трампа РИА Новости. В случае победы на предстоящих президентских выборах бывший глава США пообещал поддержку Тель-Авиву и прекращение помощи Палестине. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Страна в ответ объявила о проведении контртеррористической операции на территории сектора Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны. 8 октября власти сообщили, что большая часть боевиков уничтожена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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