Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США

Трамп: атака на Израиль стала возможной из-за слабости США

08 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Трамп пообещал поддержку Тель-Авиву Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Экс-президент США Дональд Трамп считает, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Америки. Это заявление он сделал на митинге сторонников в штате Айова. «Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — передают слова Трампа РИА Новости. В случае победы на предстоящих президентских выборах бывший глава США пообещал поддержку Тель-Авиву и прекращение помощи Палестине. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Страна в ответ объявила о проведении контртеррористической операции на территории сектора Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны. 8 октября власти сообщили, что большая часть боевиков уничтожена.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Америки. Это заявление он сделал на митинге сторонников в штате Айова. «Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — передают слова Трампа РИА Новости. В случае победы на предстоящих президентских выборах бывший глава США пообещал поддержку Тель-Авиву и прекращение помощи Палестине. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Страна в ответ объявила о проведении контртеррористической операции на территории сектора Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны. 8 октября власти сообщили, что большая часть боевиков уничтожена.