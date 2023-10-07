Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что атака на Израиль произошла из-за слабости и неэффективности Америки. Это заявление он сделал на митинге сторонников в штате Айова.
«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — передают слова Трампа РИА Новости. В случае победы на предстоящих президентских выборах бывший глава США пообещал поддержку Тель-Авиву и прекращение помощи Палестине.
Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Страна в ответ объявила о проведении контртеррористической операции на территории сектора Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны. 8 октября власти сообщили, что большая часть боевиков уничтожена.
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