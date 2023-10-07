07 октября 2023

Mash: боевики ХАМАС похитили двух девушек с русскими фамилиями

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На фестивале электронной музыки боевики ХАМАС похитили около десяти девушек Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС похитили около 10 девушек, среди которых были две с русскими фамилиями. Все девушки находились на фестивале электронной музыки Nature Party. Похищение было совершенно на границе с сектором Газа, недалеко от города Офаким.

«По нашей информации, это Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда приехали в Израиль и смогли ли они выжить — пока что неизвестно», — сообщает telegram-канала Mash. Также известно, что сначала девушки пытались спрятаться от боевиков в металлических контейнерах. Но потом они убежали в пустыню, когда солдаты ХАМАС открыли огонь. На данный момент количество пропавших без вести достигает 130 человек.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю 7 октября 2023 года. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.

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Боевики ХАМАС похитили около 10 девушек, среди которых были две с русскими фамилиями. Все девушки находились на фестивале электронной музыки Nature Party. Похищение было совершенно на границе с сектором Газа, недалеко от города Офаким. «По нашей информации, это Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда приехали в Израиль и смогли ли они выжить — пока что неизвестно», — сообщает telegram-канала Mash. Также известно, что сначала девушки пытались спрятаться от боевиков в металлических контейнерах. Но потом они убежали в пустыню, когда солдаты ХАМАС открыли огонь. На данный момент количество пропавших без вести достигает 130 человек. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю 7 октября 2023 года. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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