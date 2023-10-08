Российским туристам в Израиле объяснили, как вернуть билеты за оплаченный тур

Минэкономразвития: российские туристы в Израиле вправе вернуть билеты за поездку

09 октября 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Российским туристам объяснили, как вернуть деньги за тур в Израиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российским туристам дали рекомендации по возврату денег за оплаченный тур в Израиль. Подробности сообщили представители Минэкономразвития в связи с боевыми действиями в стране. «Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“ и рекомендации Министерства экономического развития России», — уточнили в посте представители ведомства. По данным ведомства, если туроператор по каким-то причинам не выходит на связь, можно направить претензию в суд. При этом необходимо сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России. Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется.

Российским туристам дали рекомендации по возврату денег за оплаченный тур в Израиль. Подробности сообщили представители Минэкономразвития в связи с боевыми действиями в стране. «Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“ и рекомендации Министерства экономического развития России», — уточнили в посте представители ведомства. По данным ведомства, если туроператор по каким-то причинам не выходит на связь, можно направить претензию в суд. При этом необходимо сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России. Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется.