Российским туристам в Израиле объяснили, как вернуть билеты за оплаченный тур

Российским туристам дали рекомендации по возврату денег за оплаченный тур в Израиль. Подробности сообщили представители Минэкономразвития в связи с боевыми действиями в стране.
«Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“ и рекомендации Министерства экономического развития России», —
По данным ведомства, если туроператор по каким-то причинам не выходит на связь, можно направить претензию в суд. При этом необходимо сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России.
Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется.
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