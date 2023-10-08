Россиян призвали не ездить в Израиль

08 октября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Россиянам необходимо отложить поездки в Израиль, заявили в Минэке РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях, до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ. «Рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях», — сообщило министерство URA.RU. Там добавили, что планы о посещении этой страны необходимо отложить до нормализации обстановки в Израиле. Палестинское движение ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, что привело к вторжению израильских военных на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников, взятых ХАМАСом, могут быть российские граждане. Россияне, проживающие в секторе Газа, запросили эвакуацию. По информации, полученной из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется, передает «Национальная служба новостей»

Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях, до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ. «Рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях», — сообщило министерство URA.RU. Там добавили, что планы о посещении этой страны необходимо отложить до нормализации обстановки в Израиле. Палестинское движение ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, что привело к вторжению израильских военных на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников, взятых ХАМАСом, могут быть российские граждане. Россияне, проживающие в секторе Газа, запросили эвакуацию. По информации, полученной из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется, передает «Национальная служба новостей»