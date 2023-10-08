Россиян призвали не ездить в Израиль

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Россиянам необходимо отложить поездки в Израиль, заявили в Минэке РФ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях, до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

«Рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях», — сообщило министерство URA.RU. Там добавили, что планы о посещении этой страны необходимо отложить до нормализации обстановки в Израиле.

Палестинское движение ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, что привело к вторжению израильских военных на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников, взятых ХАМАСом, могут быть российские граждане. Россияне, проживающие в секторе Газа, запросили эвакуацию. По информации, полученной из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется, передает «Национальная служба новостей»

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Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях, до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ. «Рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях», — сообщило министерство URA.RU. Там добавили, что планы о посещении этой страны необходимо отложить до нормализации обстановки в Израиле. Палестинское движение ХАМАС выпустило тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, что привело к вторжению израильских военных на его территорию. В городах Беэре и Офаким террористы удерживали местных жителей в качестве заложников. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников, взятых ХАМАСом, могут быть российские граждане. Россияне, проживающие в секторе Газа, запросили эвакуацию. По информации, полученной из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется, передает «Национальная служба новостей»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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