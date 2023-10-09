Кто получит прибавку к пенсии с 1 ноября

С 1 ноября прибавку к пенсии получат инвалиды I группы
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Прибавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы и другие категории пенсионеров Фото:

С 1 ноября прибавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80 лет. Также на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды, члены летных экипажей и люди, у которых появились иждивенцы. Об этом сообщает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

«Прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в Социальный фонд России. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — объясняет Оксана Красовская в беседе с Life. По ее словам, такая прибавка возможна, если пенсионер в октябре принес заявление по факту рождения ребенка. Или в том случае, когда пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. Ведущий юрист добавила, что при наличии одного иждивенца прибавка составит 2522 рубля 44 копейки, а при двух — 5044 рубля 88 копеек.

Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, установят повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Она составит 7567 рублей 33 копейки. Сумма будет увеличена на соответствующий районный коэффициент. То есть для тех пенсионеров, которые проживают на территории Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. Прибавка к пенсии устанавливается без подачи заявления. Такую же сумму в 7567 рублей 33 копейки получат инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Но прибавка не устанавливается второй раз, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет.

Помимо прочего, будут пересчитаны размеры прибавки к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. И для отдельных категорий работников организаций, занимающихся угольной промышленностью.

Ранее в Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для пенсионеров, которые работают в образовательных организациях. Также выплаты проиндексируют для пенсионеров, работающих в системе социального обслуживания и в учреждениях здравоохранения.

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С 1 ноября прибавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80 лет. Также на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды, члены летных экипажей и люди, у которых появились иждивенцы. Об этом сообщает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в Социальный фонд России. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — объясняет Оксана Красовская в беседе с Life. По ее словам, такая прибавка возможна, если пенсионер в октябре принес заявление по факту рождения ребенка. Или в том случае, когда пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. Ведущий юрист добавила, что при наличии одного иждивенца прибавка составит 2522 рубля 44 копейки, а при двух — 5044 рубля 88 копеек. Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, установят повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Она составит 7567 рублей 33 копейки. Сумма будет увеличена на соответствующий районный коэффициент. То есть для тех пенсионеров, которые проживают на территории Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. Прибавка к пенсии устанавливается без подачи заявления. Такую же сумму в 7567 рублей 33 копейки получат инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Но прибавка не устанавливается второй раз, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет. Помимо прочего, будут пересчитаны размеры прибавки к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. И для отдельных категорий работников организаций, занимающихся угольной промышленностью. Ранее в Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для пенсионеров, которые работают в образовательных организациях. Также выплаты проиндексируют для пенсионеров, работающих в системе социального обслуживания и в учреждениях здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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