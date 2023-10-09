Кто получит прибавку к пенсии с 1 ноября

С 1 ноября прибавку к пенсии получат инвалиды I группы

09 октября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Прибавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы и другие категории пенсионеров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С 1 ноября прибавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80 лет. Также на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды, члены летных экипажей и люди, у которых появились иждивенцы. Об этом сообщает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в Социальный фонд России. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — объясняет Оксана Красовская в беседе с Life . По ее словам, такая прибавка возможна, если пенсионер в октябре принес заявление по факту рождения ребенка. Или в том случае, когда пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. Ведущий юрист добавила, что при наличии одного иждивенца прибавка составит 2522 рубля 44 копейки, а при двух — 5044 рубля 88 копеек. Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, установят повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Она составит 7567 рублей 33 копейки. Сумма будет увеличена на соответствующий районный коэффициент. То есть для тех пенсионеров, которые проживают на территории Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. Прибавка к пенсии устанавливается без подачи заявления. Такую же сумму в 7567 рублей 33 копейки получат инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Но прибавка не устанавливается второй раз, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет. Помимо прочего, будут пересчитаны размеры прибавки к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. И для отдельных категорий работников организаций, занимающихся угольной промышленностью. Ранее в Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для пенсионеров, которые работают в образовательных организациях. Также выплаты проиндексируют для пенсионеров, работающих в системе социального обслуживания и в учреждениях здравоохранения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 ноября прибавку к пенсии получат пенсионеры, достигшие 80 лет. Также на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды, члены летных экипажей и люди, у которых появились иждивенцы. Об этом сообщает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в Социальный фонд России. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — объясняет Оксана Красовская в беседе с Life. По ее словам, такая прибавка возможна, если пенсионер в октябре принес заявление по факту рождения ребенка. Или в том случае, когда пенсия заявителя-пенсионера меньше, чем у его супруга-пенсионера. Ведущий юрист добавила, что при наличии одного иждивенца прибавка составит 2522 рубля 44 копейки, а при двух — 5044 рубля 88 копеек. Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, установят повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Она составит 7567 рублей 33 копейки. Сумма будет увеличена на соответствующий районный коэффициент. То есть для тех пенсионеров, которые проживают на территории Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. Прибавка к пенсии устанавливается без подачи заявления. Такую же сумму в 7567 рублей 33 копейки получат инвалиды, у которых в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Но прибавка не устанавливается второй раз, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет. Помимо прочего, будут пересчитаны размеры прибавки к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. И для отдельных категорий работников организаций, занимающихся угольной промышленностью. Ранее в Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для пенсионеров, которые работают в образовательных организациях. Также выплаты проиндексируют для пенсионеров, работающих в системе социального обслуживания и в учреждениях здравоохранения.