Курганец отсудил у завода «Темпер» около полумиллиона рублей за сломанную ногу

09 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Сотрудник отсудил 450 тысяч рублей за травму на предприятии «Темпер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане бывший сотрудник ООО «Темпер» отсудил 450 тысяч рублей за перелом ноги, полученный в ходе работ в литейном цехе предприятия. Об этом сообщается в системе ГАС «Правосудие». «Курганским городским судом постановлено решение, которым исковые требования истца удовлетворены, с ООО „Темпер“ в его пользу в счет компенсации морального вреда взыскано 450 000 рублей. <…> Решение Курганского городского суда оставить без изменения», — говорится в картотеке. Согласно материалам суда, заливщик металла получил перелом левой ноги в результате падения одного из кокилей (металлическая литейная форма) весом около 200 кг. После получения травмы сотрудник проходил лечение в БСМП и Центре им. Илизарова. Причиной несчастного случая было установлено нарушение технологического процесса. В связи с причинением тяжкого вреда здоровью был подан иск о взыскании компенсации. Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, указывая на то, что завод выплатил пострадавшему 50 тысяч рублей и считает данную сумму достаточной для возмещения его нравственных страданий. ООО «Темпер» была подана апелляционная жалоба, однако суд оставил ее без удовлетворения. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у «Синтез» полмиллиона из-за травмы головы. Еще одна сотрудница фармзавода смогла выиграть суд и отсудить 350 тысяч рублей за получение травм из-за мокрого пола. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане бывший сотрудник ООО «Темпер» отсудил 450 тысяч рублей за перелом ноги, полученный в ходе работ в литейном цехе предприятия. Об этом сообщается в системе ГАС «Правосудие». «Курганским городским судом постановлено решение, которым исковые требования истца удовлетворены, с ООО „Темпер“ в его пользу в счет компенсации морального вреда взыскано 450 000 рублей. <…> Решение Курганского городского суда оставить без изменения», — говорится в картотеке. Согласно материалам суда, заливщик металла получил перелом левой ноги в результате падения одного из кокилей (металлическая литейная форма) весом около 200 кг. После получения травмы сотрудник проходил лечение в БСМП и Центре им. Илизарова. Причиной несчастного случая было установлено нарушение технологического процесса. В связи с причинением тяжкого вреда здоровью был подан иск о взыскании компенсации. Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, указывая на то, что завод выплатил пострадавшему 50 тысяч рублей и считает данную сумму достаточной для возмещения его нравственных страданий. ООО «Темпер» была подана апелляционная жалоба, однако суд оставил ее без удовлетворения. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у «Синтез» полмиллиона из-за травмы головы. Еще одна сотрудница фармзавода смогла выиграть суд и отсудить 350 тысяч рублей за получение травм из-за мокрого пола.