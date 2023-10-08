08 октября 2023
07 октября 2023

Курганец отсудил у завода «Темпер» около полумиллиона рублей за сломанную ногу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник отсудил 450 тысяч рублей за травму на предприятии «Темпер» Фото:

В Кургане бывший сотрудник ООО «Темпер» отсудил 450 тысяч рублей за перелом ноги, полученный в ходе работ в литейном цехе предприятия. Об этом сообщается в системе ГАС «Правосудие».

«Курганским городским судом постановлено решение, которым исковые требования истца удовлетворены, с ООО „Темпер“ в его пользу в счет компенсации морального вреда взыскано 450 000 рублей. <…> Решение Курганского городского суда оставить без изменения», — говорится в картотеке.

Согласно материалам суда, заливщик металла получил перелом левой ноги в результате падения одного из кокилей (металлическая литейная форма) весом около 200 кг. После получения травмы сотрудник проходил лечение в БСМП и Центре им. Илизарова. Причиной несчастного случая было установлено нарушение технологического процесса. В связи с причинением тяжкого вреда здоровью был подан иск о взыскании компенсации. Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, указывая на то, что завод выплатил пострадавшему 50 тысяч рублей и считает данную сумму достаточной для возмещения его нравственных страданий. ООО «Темпер» была подана апелляционная жалоба, однако суд оставил ее без удовлетворения.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у «Синтез» полмиллиона из-за травмы головы. Еще одна сотрудница фармзавода смогла выиграть суд и отсудить 350 тысяч рублей за получение травм из-за мокрого пола.

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В Кургане бывший сотрудник ООО «Темпер» отсудил 450 тысяч рублей за перелом ноги, полученный в ходе работ в литейном цехе предприятия. Об этом сообщается в системе ГАС «Правосудие». «Курганским городским судом постановлено решение, которым исковые требования истца удовлетворены, с ООО „Темпер“ в его пользу в счет компенсации морального вреда взыскано 450 000 рублей. <…> Решение Курганского городского суда оставить без изменения», — говорится в картотеке. Согласно материалам суда, заливщик металла получил перелом левой ноги в результате падения одного из кокилей (металлическая литейная форма) весом около 200 кг. После получения травмы сотрудник проходил лечение в БСМП и Центре им. Илизарова. Причиной несчастного случая было установлено нарушение технологического процесса. В связи с причинением тяжкого вреда здоровью был подан иск о взыскании компенсации. Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, указывая на то, что завод выплатил пострадавшему 50 тысяч рублей и считает данную сумму достаточной для возмещения его нравственных страданий. ООО «Темпер» была подана апелляционная жалоба, однако суд оставил ее без удовлетворения. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у «Синтез» полмиллиона из-за травмы головы. Еще одна сотрудница фармзавода смогла выиграть суд и отсудить 350 тысяч рублей за получение травм из-за мокрого пола.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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