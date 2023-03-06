06 марта 2023

Письма пермских школьников вызвали слезы у участников спецоперации

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Бойцы были тронуты посланиями юных жителей Осинского округа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Письма детей из Пермского края растрогали бойцов, принимающих участие в спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Осинского городского округа Алексей Григорьев, побывавший в Донецке вместе с коллегами. Чиновник отметил, что встретился с мобилизованными, а также бойцами батальона из Боевого армейского резерва страны (БАРС). Военнослужащие получили посылки с грузом и письма школьников.

«Рад, что удалось повидаться с нашими мобилизованными, пообщаться с земляками. Также встретились с бойцами из батальона БАРС, передали груз. Трогательно было наблюдать, как вызывают слезы у взрослых мужчин письма наших детей, послания маленьких осинцев тронули бойцов до глубины души. В благодарность за поддержку, они передали привет с передовой — вымпел своего отряда», — написал Григорьев.

Юные пермяки регулярно отправляют поделки, рисунки и письма со словами поддержки участникам спецоперации. О важности таких посланий рассказала ранее руководитель пермских поисков Ксения Котова. Один из пермских военнослужащих, приехавший с передовой в краткосрочный отпуск, встретился с второклассницей, письмо которой получил на фронте. Он поблагодарил юную пермячку за слова поддержки и подарил ей плюшевую игрушку.

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Письма детей из Пермского края растрогали бойцов, принимающих участие в спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Осинского городского округа Алексей Григорьев, побывавший в Донецке вместе с коллегами. Чиновник отметил, что встретился с мобилизованными, а также бойцами батальона из Боевого армейского резерва страны (БАРС). Военнослужащие получили посылки с грузом и письма школьников. «Рад, что удалось повидаться с нашими мобилизованными, пообщаться с земляками. Также встретились с бойцами из батальона БАРС, передали груз. Трогательно было наблюдать, как вызывают слезы у взрослых мужчин письма наших детей, послания маленьких осинцев тронули бойцов до глубины души. В благодарность за поддержку, они передали привет с передовой — вымпел своего отряда», — написал Григорьев. Юные пермяки регулярно отправляют поделки, рисунки и письма со словами поддержки участникам спецоперации. О важности таких посланий рассказала ранее руководитель пермских поисков Ксения Котова. Один из пермских военнослужащих, приехавший с передовой в краткосрочный отпуск, встретился с второклассницей, письмо которой получил на фронте. Он поблагодарил юную пермячку за слова поддержки и подарил ей плюшевую игрушку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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