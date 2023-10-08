В Перми начала вещание новая радиостанция

Радиостанция «Искатель» вещает в Перми на частоте 98.0 FM Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми на частоте 98.0 FM начала вещание радиостанция «Искатель». Баннер с рекламой радиостанции на улицах города заметил один из читателей URA.RU.

«На проспекте Парковый висит баннер, на котором говорится о запуске вещания радио „Искатель“», — рассказал читатель агентства. На сайте радиостанции говорится, что радиостанция вещает на частоте 98.0 FM.

Формат радиостанции — информационные познавательные и развлекательные программы, рассчитанные, в основном, «на мужскую аудиторию от двадцати пяти до пятидесяти лет». В эфире «Искателя» можно услышать программы, которые рассказывают об истории великих открытий, уникальных географических экспедициях и путешествиях, достижениях в науке и технологиях.

URA.RU также рассказывало о запуске радиостанций в Кунгуре и Юрле. Вещание в указанных населенных пунктах инициировали местные власти.