Власти пермского города открывают радиостанцию

В городе Кунгур (Пермского края) власти заявили об открытии новой радиостанции. Мэрия уже получила лицензию СМИ, запуск планируется к 360-летию города. Как рассказала URA.RU пресс-секретарь администрации Кунгура Наталья Рожкова, формат станции будет информационно-развлекательным.
«Открываем радиостанцию, чтобы еще больше жителей узнавали о новостях в нашем округе. Формат информационно-развлекательный — будут песни и врезки новостные. Сейчас завершаем оформление всех документов, лицензию СМИ уже получили. Вещать будет на Кунгур и близлежащие сельские территории в радиусе 10-15 км», — сообщила Рожкова.
В мэрии Кунгура говорят, что официальный запуск радиостанции состоится в День города, 8 июля. В тестовом режиме вещание начнется уже в июне. Пока названия у СМИ нет, в ближайшее время власти объявят на него конкурс среди жителей.
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