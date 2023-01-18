18 января 2023

В Пермском крае запустит вещание новая радиостанция

В Пермском крае начнет вещание радио «Юрла FM» с выпусками новостей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города зимой. Сургут, антенна, вышка мобильной связи
Подрядчики проводят работу по монтажу радиовышки Фото:

В Юрлинском городском округе Пермского края запустит вещание новая радиостанция. Она будет называться «Юрла FM» и транслировать выпуски новостей, чтобы местные жители узнавали их не только из интернета, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Жители округа смогут узнавать новости не только в социальных сетях, но и благодаря радио. Сегодня проводятся работы по монтажу вышки, а после будет установлено оборудование, которое обеспечит работу радио», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что радиовышку устанавливают в селе Юрла. Работы по монтажу оборудования проводит подрядная организация «Импульс».

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе продается старейшая радиостанция. Речь о радио «Дикси» в Чайковском, выставленном на продажу за 10 миллионов рублей.

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В Юрлинском городском округе Пермского края запустит вещание новая радиостанция. Она будет называться «Юрла FM» и транслировать выпуски новостей, чтобы местные жители узнавали их не только из интернета, сообщается на сайте администрации муниципалитета. «Жители округа смогут узнавать новости не только в социальных сетях, но и благодаря радио. Сегодня проводятся работы по монтажу вышки, а после будет установлено оборудование, которое обеспечит работу радио», — говорится в сообщении. Также уточняется, что радиовышку устанавливают в селе Юрла. Работы по монтажу оборудования проводит подрядная организация «Импульс». Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе продается старейшая радиостанция. Речь о радио «Дикси» в Чайковском, выставленном на продажу за 10 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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