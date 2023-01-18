В Пермском крае запустит вещание новая радиостанция

В Пермском крае начнет вещание радио «Юрла FM» с выпусками новостей

19 января 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Подрядчики проводят работу по монтажу радиовышки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Юрлинском городском округе Пермского края запустит вещание новая радиостанция. Она будет называться «Юрла FM» и транслировать выпуски новостей, чтобы местные жители узнавали их не только из интернета, сообщается на сайте администрации муниципалитета. «Жители округа смогут узнавать новости не только в социальных сетях, но и благодаря радио. Сегодня проводятся работы по монтажу вышки, а после будет установлено оборудование, которое обеспечит работу радио», — говорится в сообщении. Также уточняется, что радиовышку устанавливают в селе Юрла. Работы по монтажу оборудования проводит подрядная организация «Импульс». Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе продается старейшая радиостанция. Речь о радио «Дикси» в Чайковском, выставленном на продажу за 10 миллионов рублей.

В Юрлинском городском округе Пермского края запустит вещание новая радиостанция. Она будет называться «Юрла FM» и транслировать выпуски новостей, чтобы местные жители узнавали их не только из интернета, сообщается на сайте администрации муниципалитета. «Жители округа смогут узнавать новости не только в социальных сетях, но и благодаря радио. Сегодня проводятся работы по монтажу вышки, а после будет установлено оборудование, которое обеспечит работу радио», — говорится в сообщении. Также уточняется, что радиовышку устанавливают в селе Юрла. Работы по монтажу оборудования проводит подрядная организация «Импульс». Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе продается старейшая радиостанция. Речь о радио «Дикси» в Чайковском, выставленном на продажу за 10 миллионов рублей.