В Пермском крае запустит вещание новая радиостанция

В Юрлинском городском округе Пермского края запустит вещание новая радиостанция. Она будет называться «Юрла FM» и транслировать выпуски новостей, чтобы местные жители узнавали их не только из интернета, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«Жители округа смогут узнавать новости не только в социальных сетях, но и благодаря радио. Сегодня проводятся работы по монтажу вышки, а после будет установлено оборудование, которое обеспечит работу радио», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что радиовышку устанавливают в селе Юрла. Работы по монтажу оборудования проводит подрядная организация «Импульс».
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе продается старейшая радиостанция. Речь о радио «Дикси» в Чайковском, выставленном на продажу за 10 миллионов рублей.
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