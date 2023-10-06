Челябинцы остались без тепла и горячей воды из-за повреждения теплотрассы

Из-за повреждения теплотрассы потребители «ЧКТС» остались без тепла и горячей воды Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Челябинске 15 домов в Металлургическом районе остались без тепла и горячей воды. Все они входят в зону обслуживания МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» («ЧКТС»), подконтрольного мэрии. Об этом сообщило 6 октября территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Центральный».

«В связи с устранением повреждения на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. Отключение пройдет с 9:00 6 октября до 17:00 7 октября», — говорится в объявлении ТОС «Центральный». Для обращений жильцов самоуправление оставило контакты «ЧКТС». Без горячей воды и тепла сейчас находятся десять домов на улице Мира, два дома на улице Жукова и три дома на улице Дегтярева.

В мэрии объясняют отключение тепла проблемами на ТЭЦ. «Неисправность регулятора на Челябинской ТЭЦ-3 ночью вызвала отключение теплоснабжения. В 5:30 большинство домов к отоплению подключены, сейчас работы ведутся в Металлургическом районе», — ответили на запрос URA.RU в администрации. На просьбу журналистов сообщить, по каким адресам отсутствует горячая вода и тепло именно из-за аварии на ТЭЦ, мэрия не ответила. Агентство также направило запрос в «ЧКТС». Их ответ будет опубликован после получения.

Накануне «ЧКТС» отключили дома в Тракторозаводском и Калининском районах города. Источники URA.RU ранее рассказывали, что по их версии, с момента старта отопительного сезона количество происшествий на сетях «ЧКТС» может расти, ведь трубы якобы имеют износ 80-90%. Мэрия не согласилась с этими расчетами, заявив, что в план ремонта включены сети, имеющие 60% износа. И хоть происшествия после начала запуска тепла не прекратились, мэр Наталья Котова опровергает риски срыва отопительного сезона.

Жители Металлургического района, где и произошли порывы на теплотрассе, часто жалуются на постоянные отключения от теплоносителя. Во время объезда корреспондентами URA.RU мест раскопок «ЧКТС» именно в этом районе было самое большое число ремонтных работ. Впрочем, в сентябре жалобы на длительное отключение горячей воды мэру Наталье Котовой писали жители всего города. После публикации URA.RU на ситуацию обратила внимание Генпрокуратура РФ. Челябинцам, которые месяцами ждали включения горячей воды, вернули ресурс и сделали перерасчет платы за коммуналку.

URA.RU