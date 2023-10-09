Семья ребенка-инвалида в Челябинске замерзает из-за действий компании мэрии

09 октября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия тепла семье приходится круглосуточно пользоваться обогревателем Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Семья ребенка-инвалида, живущая в частном доме в Калининском районе Челябинска, замерзает из-за отсутствия отопления. Вместе с ними страдают жители других домов. Звонки и жалобы МУП «ЧКТС», подконтрольное мэрии города, игнорирует. Об этом 9 октября URA.RU сообщила жительница дома №45 на улице Лобачевского Анастасия. «У нас частный сектор, и три года назад его подключали вместе с соцобъектами. Теперь подключают позже остальных, а отключают в мае. Дом стоит на земле, обогреватели не помогают прогреть стены и пол, а у меня сын лежачий инвалид. Уже месяц не могу нормально искупать ребенка, чтобы не заработать пневмонию», — рассказала URA.RU Анастасия. У женщины четверо детей, один из них шести лет, второй — подросток с инвалидностью. По словам Анастасии, в холода все ютятся в одной комнате, хотя в доме их четыре. Обогреватели у семьи работают круглосуточно, из-за чего плата за свет растет. «Мы сожгли уже не первый обогреватель. Помимо больших счетов за свет, это еще и пожароопасно. В администрациях района и города ответили, что с утра не могут дозвониться до „ЧКТС“», — сообщила URA.RU Анастасия. На звонки жильцов в МУП тоже не отвечают. Кроме дома №45 на Лобачевского, по версии Анастасии, тепла нет минимум в 25 домах, МУП якобы еще не получило разрешение на подключение улицы к отоплению. При этом часть домов разделены между двумя семьями. В 2022 году подключения удалось добиться только после массовых жалоб, добавила собеседница агентства. URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска и МУП «ЧКТС». Ответы будут опубликованы после получения. В конце прошлой недели «ЧКТС» отключили от отопления и горячей воды другие дома. Без теплоносителя остались жители в Калининском и Тракторозаводском районов, на следующий день тепло выключили еще в 15 домах Металлургического района. При этом в мэрии последний случай объясняют произошедшей 6 октября аварией на ТЭЦ, а в территориальном общественном самоуправлении «Центральный» — повреждением теплотрассы. По версии источников URA.RU, в Челябинске с началом отопительного сезона могло увеличиться число повреждений из-за износа труб «ЧКТС», составляющего 80-90%. Власти информацию опровергли, заявив, что в план ремонта включены сети с износом до 60%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья ребенка-инвалида, живущая в частном доме в Калининском районе Челябинска, замерзает из-за отсутствия отопления. Вместе с ними страдают жители других домов. Звонки и жалобы МУП «ЧКТС», подконтрольное мэрии города, игнорирует. Об этом 9 октября URA.RU сообщила жительница дома №45 на улице Лобачевского Анастасия. «У нас частный сектор, и три года назад его подключали вместе с соцобъектами. Теперь подключают позже остальных, а отключают в мае. Дом стоит на земле, обогреватели не помогают прогреть стены и пол, а у меня сын лежачий инвалид. Уже месяц не могу нормально искупать ребенка, чтобы не заработать пневмонию», — рассказала URA.RU Анастасия. У женщины четверо детей, один из них шести лет, второй — подросток с инвалидностью. По словам Анастасии, в холода все ютятся в одной комнате, хотя в доме их четыре. Обогреватели у семьи работают круглосуточно, из-за чего плата за свет растет. «Мы сожгли уже не первый обогреватель. Помимо больших счетов за свет, это еще и пожароопасно. В администрациях района и города ответили, что с утра не могут дозвониться до „ЧКТС“», — сообщила URA.RU Анастасия. На звонки жильцов в МУП тоже не отвечают. Кроме дома №45 на Лобачевского, по версии Анастасии, тепла нет минимум в 25 домах, МУП якобы еще не получило разрешение на подключение улицы к отоплению. При этом часть домов разделены между двумя семьями. В 2022 году подключения удалось добиться только после массовых жалоб, добавила собеседница агентства. URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска и МУП «ЧКТС». Ответы будут опубликованы после получения. В конце прошлой недели «ЧКТС» отключили от отопления и горячей воды другие дома. Без теплоносителя остались жители в Калининском и Тракторозаводском районов, на следующий день тепло выключили еще в 15 домах Металлургического района. При этом в мэрии последний случай объясняют произошедшей 6 октября аварией на ТЭЦ, а в территориальном общественном самоуправлении «Центральный» — повреждением теплотрассы. По версии источников URA.RU, в Челябинске с началом отопительного сезона могло увеличиться число повреждений из-за износа труб «ЧКТС», составляющего 80-90%. Власти информацию опровергли, заявив, что в план ремонта включены сети с износом до 60%.