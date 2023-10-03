Подконтрольная мэрии Челябинска компания имеет сотни повреждений на теплосетях

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Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск, теплотрасса, жкх, труба, чктс, раскоп
По данным источника, только в одной из зон «ЧКТС» имеет 235 повреждений на теплосетях Фото:

На теплосетях МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии Челябинска, насчитывается порядка 235 неустраненных повреждений после начала отопительного сезона только в одной из пяти зон города. Об этом 3 октября сообщил источник URA.RU, близкий к администрации.

«Только в одной из пяти зон 235 повреждений, произошедших на теплосетях „ЧКТС“. По их вине на 3 октября в этой зоне отключено два многоквартирных дома», — заявил URA.RU инсайдер. Ранее другие источники отмечали, что, по их версии, износ сетей МУПа составляет 80-90%, а с началом отопительного сезона количество аварий может вырасти.

МУП «ЧКТС» не ответило на запросы URA.RU. Ответ будет опубликован после получения. На аппаратном совещании 2 октября замглавы города Александр Астахов сообщил о начале отопительного сезона. Согласно планам мэрии, тепло подключат во всех домах до 11 октября. Астахов уточнил, что в Челябинске только девять домов были без горячей воды. При этом три из них должны были подключить уже 2 октября.

В конце сентября жители массово жаловались мэру Наталье Котовой на месяцы отсутствия горячей воды. В Челябинске появилась угроза срыва отопительного сезона. Однако глава города заверила, что рисков нет, а отключения были плановыми. Неполадки на теплосетях, по заявлениям властей, устранялись в кратчайшие сроки. Тем не менее журналисты URA.RU объехали самые проблемные места города и убедились, что жители возмущены раскопками. Генпрокуратура РФ начала проверку после публикации URA.RU. После вмешательства органов жителям вернули горячую воду и произвели перерасчет за коммунальные услуги.

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На теплосетях МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии Челябинска, насчитывается порядка 235 неустраненных повреждений после начала отопительного сезона только в одной из пяти зон города. Об этом 3 октября сообщил источник URA.RU, близкий к администрации. «Только в одной из пяти зон 235 повреждений, произошедших на теплосетях „ЧКТС“. По их вине на 3 октября в этой зоне отключено два многоквартирных дома», — заявил URA.RU инсайдер. Ранее другие источники отмечали, что, по их версии, износ сетей МУПа составляет 80-90%, а с началом отопительного сезона количество аварий может вырасти. МУП «ЧКТС» не ответило на запросы URA.RU. Ответ будет опубликован после получения. На аппаратном совещании 2 октября замглавы города Александр Астахов сообщил о начале отопительного сезона. Согласно планам мэрии, тепло подключат во всех домах до 11 октября. Астахов уточнил, что в Челябинске только девять домов были без горячей воды. При этом три из них должны были подключить уже 2 октября. В конце сентября жители массово жаловались мэру Наталье Котовой на месяцы отсутствия горячей воды. В Челябинске появилась угроза срыва отопительного сезона. Однако глава города заверила, что рисков нет, а отключения были плановыми. Неполадки на теплосетях, по заявлениям властей, устранялись в кратчайшие сроки. Тем не менее журналисты URA.RU объехали самые проблемные места города и убедились, что жители возмущены раскопками. Генпрокуратура РФ начала проверку после публикации URA.RU. После вмешательства органов жителям вернули горячую воду и произвели перерасчет за коммунальные услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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