Пермские власти рассказали, как получить разрешение на запуск дрона

Для запуска дрона пермяки должны обратиться в Екатеринбург

Разрешения на использование пермского воздушного пространства выдает Екатеринбургский центр ЕС ОрВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пермского края, несмотря на запрет работы беспилотников, могут получить разрешение на запуск дрона. Для этого необходимо обратиться в Екатеринбург, объясняют власти.

«Разрешения на использование воздушного пространства над территорией Пермского края выдает Екатеринбургский центр ЕС ОрВД — филиала „Аэронавигация Урала“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“. Полеты БВС в разрешенном пространстве проходят по установленному временному и местному режиму. Представление на установление режима и план полета можно подать через систему: ivprf.ru», — сообщается на сайте мэрии Березников.

Коптер весом от 0,15 до 30 кг подлежит регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Его владелец должен иметь полис страхования ответственности. Более массивные дроны регистрируются в Госреестре гражданских воздушных судов. Их операторы должны получить свидетельство внешнего пилота. При необходимости полета над населенным пунктом (кроме дронов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) дополнительно необходимо получить разрешение в мэрии.

Чиновники отмечают, что иногда план полета и разрешение на использование воздушного пространства не требуется. Это возможно, если дрон весит меньше 30 кг, находится в зоне прямой видимости в светлое время суток не выше 150 метров над землей. При этом беспилотник должен быть на расстоянии не менее пяти км от контрольных точек аэродромов и посадочных площадок; вне диспетчерских зон аэродромов, запретных зон, зон ограничения полетов и специальных зон; вне мест проведения массовых публичных мероприятий, а также вне охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране».

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в Пермском крае введен с 1 декабря 2022 года, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти ранее призывали жителей сообщать о появлении беспилотников в небе.