Чубайса заметили в аэропорту Израиля. Фото

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс замечен в аэропорту Фото:

В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Соответствующим фото поделился журналист «Новой газеты» (признана нежелательной в России) Александр Минкин.

«Чубайс улетает из Израиля», — написал Минкин в своем telegram-канале. Журналист предположил, что экс-чиновник собирается вернуться в Россию.

После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию. Источники близкие к нему сообщили, что он не планировал возвращаться.

Анатолий Чубайс в аэропорту
Анатолий Чубайс в аэропорту
Фото:

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В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Соответствующим фото поделился журналист «Новой газеты» (признана нежелательной в России) Александр Минкин. «Чубайс улетает из Израиля», — написал Минкин в своем telegram-канале. Журналист предположил, что экс-чиновник собирается вернуться в Россию. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию. Источники близкие к нему сообщили, что он не планировал возвращаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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