Анатолий Чубайс замечен в аэропорту
В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Соответствующим фото поделился журналист «Новой газеты» (признана нежелательной в России) Александр Минкин.
«Чубайс улетает из Израиля», — написал Минкин в своем telegram-канале. Журналист предположил, что экс-чиновник собирается вернуться в Россию.
После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию. Источники близкие к нему сообщили, что он не планировал возвращаться.
Анатолий Чубайс в аэропорту
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