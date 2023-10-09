Чубайса заметили в аэропорту Израиля. Фото 09 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 + Анатолий Чубайс замечен в аэропорту Фото: Анна Майорова © URA.RU В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Соответствующим фото поделился журналист «Новой газеты» (признана нежелательной в России) Александр Минкин. «Чубайс улетает из Израиля», — написал Минкин в своем telegram-канале. Журналист предположил, что экс-чиновник собирается вернуться в Россию. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию. Источники близкие к нему сообщили, что он не планировал возвращаться. Анатолий Чубайс в аэропорту Фото: telegram-канал журналиста Александра Минкина В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Соответствующим фото поделился журналист «Новой газеты» (признана нежелательной в России) Александр Минкин. «Чубайс улетает из Израиля», — написал Минкин в своем telegram-канале. Журналист предположил, что экс-чиновник собирается вернуться в Россию. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию. Источники близкие к нему сообщили, что он не планировал возвращаться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям