Израиль введет сухопутные войска в сектор Газа

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Израиль начнет наземные действия в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль вынужден ввести сухопутные войска в сектор Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

«У Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземные действия в секторе Газа», — сказал Нетаньяху во время разговора, его слова передает израильское издание Walla, ссылаясь на три израильских и американских источника, знакомых с содержанием беседы. По его словам, на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость и поэтому Израиль должен ответить большой силой. В издании отмечают, что Байден не стал отговаривать его от начала наземной операции в секторе Газа.

Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. URA.RU приводило главную информацию, почему воюют Израиль и Палестина, а также информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет организация ХАМАС. Байден поддержал план Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной.

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Израиль вынужден ввести сухопутные войска в сектор Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. «У Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземные действия в секторе Газа», — сказал Нетаньяху во время разговора, его слова передает израильское издание Walla, ссылаясь на три израильских и американских источника, знакомых с содержанием беседы. По его словам, на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость и поэтому Израиль должен ответить большой силой. В издании отмечают, что Байден не стал отговаривать его от начала наземной операции в секторе Газа. Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. URA.RU приводило главную информацию, почему воюют Израиль и Палестина, а также информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет организация ХАМАС. Байден поддержал план Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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