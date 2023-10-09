Израиль введет сухопутные войска в сектор Газа

09 октября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Израиль начнет наземные действия в секторе Газа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль вынужден ввести сухопутные войска в сектор Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. «У Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземные действия в секторе Газа», — сказал Нетаньяху во время разговора, его слова передает израильское издание Walla, ссылаясь на три израильских и американских источника, знакомых с содержанием беседы. По его словам, на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость и поэтому Израиль должен ответить большой силой. В издании отмечают, что Байден не стал отговаривать его от начала наземной операции в секторе Газа. Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. URA.RU приводило главную информацию, почему воюют Израиль и Палестина, а также информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет организация ХАМАС. Байден поддержал план Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной.

Израиль вынужден ввести сухопутные войска в сектор Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. «У Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземные действия в секторе Газа», — сказал Нетаньяху во время разговора, его слова передает израильское издание Walla, ссылаясь на три израильских и американских источника, знакомых с содержанием беседы. По его словам, на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость и поэтому Израиль должен ответить большой силой. В издании отмечают, что Байден не стал отговаривать его от начала наземной операции в секторе Газа. Израиль проводит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в ответ на их ракетные атаки из сектора Газа. URA.RU приводило главную информацию, почему воюют Израиль и Палестина, а также информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет организация ХАМАС. Байден поддержал план Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной.