Курганский штурмовик: генерал Алаудинов возвращает бойцов ЧВК «Вагнер» на фронт

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются в зону СВО благодаря генералу Апти Алаудинову Фото: Александр Река/ТАСС © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец из отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) рассказал о том, что экс-штурмовики ЧВК «Вагнер» возвращаются на фронт благодаря генералу и командиру чеченского спецназа Апти Алаудинову. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. С его слов, бывшие «вагнеровцы» симпатизируют службе в «Ахмате».

«В Бахмут (Артемовск) все чаще возвращаются бойцы, которые служили в ЧВК „Вагнер“. Это все благодаря генералу Апти Алаудинову. Он ценит бывших „вагнеровцев“, их подготовку, дисциплину и боевой опыт в зоне СВО. А они видят в нем настоящего командира. Поэтому многие после расформирования ЧВК и начали переходить служить именно в спецназ „Ахмат“», — рассказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что курганский бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как ходил в бои с генералом Алаудиновым. По словам штурмовика, командир чеченского спецназа «Ахмат» отличается особой храбростью и духом. Также сообщалось, что экс-боец ЧВК перешел в спецназ Кадырова, потому что там жесткая дисциплина, напоминающая ему «вагнеровские» порядки.