Президент Палестины Аббас на фоне войны посетит Москву

Посол Палестины: готовится визит президента Аббаса в Россию

10 октября 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Палестина поддерживает с Москвой ежедневный контакт Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса находится на стадии подготовки. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль. «Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сообщил РБК Нофаль. Палестина поддерживает с Москвой контакт ежедневно. Подготовка к визиту началась. Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Посольство России сообщило, что один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле. Еще четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в защиту Палестины и заявил о готовности ввести в Газу чеченских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».

Визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса находится на стадии подготовки. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль. «Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сообщил РБК Нофаль. Палестина поддерживает с Москвой контакт ежедневно. Подготовка к визиту началась. Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Посольство России сообщило, что один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле. Еще четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в защиту Палестины и заявил о готовности ввести в Газу чеченских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».