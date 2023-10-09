Президент Палестины Аббас на фоне войны посетит Москву

Визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса находится на стадии подготовки. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сообщил РБК Нофаль. Палестина поддерживает с Москвой контакт ежедневно. Подготовка к визиту началась.
Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Посольство России сообщило, что один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле. Еще четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в защиту Палестины и заявил о готовности ввести в Газу чеченских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».
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