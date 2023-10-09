09 октября 2023

Президент Палестины Аббас на фоне войны посетит Москву

Посол Палестины: готовится визит президента Аббаса в Россию
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Палестина поддерживает с Москвой ежедневный контакт Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса находится на стадии подготовки. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сообщил РБК Нофаль. Палестина поддерживает с Москвой контакт ежедневно. Подготовка к визиту началась.

Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Посольство России сообщило, что один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле. Еще четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в защиту Палестины и заявил о готовности ввести в Газу чеченских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».

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Визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса находится на стадии подготовки. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль. «Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сообщил РБК Нофаль. Палестина поддерживает с Москвой контакт ежедневно. Подготовка к визиту началась. Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Посольство России сообщило, что один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле. Еще четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в защиту Палестины и заявил о готовности ввести в Газу чеченских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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