В Палестине увеличилось количество погибших

09 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Число погибших палестинцев возросло до 436 человек Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа По данным Минздрава сектора Газа, количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, из них 91 ребенок. Об этом сообщает SkyNews. «Министерство здравоохранения Газы: в секторе Газа погибло 436 человек, в том числе 91 ребенок и 61 женщина, и 2271 человек были ранены», — передает издание. Боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. На следующий день на фестивале электронной музыки боевики похитили 10 девушек. Когда террористы открыли огонь, некоторые девушки убежали в пустыню. На данный момент волонтеры нашли 260 тел убитых боевиками ХАМАС. Также сообщалось, что число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены.

По данным Минздрава сектора Газа, количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, из них 91 ребенок. Об этом сообщает SkyNews. «Министерство здравоохранения Газы: в секторе Газа погибло 436 человек, в том числе 91 ребенок и 61 женщина, и 2271 человек были ранены», — передает издание. Боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. На следующий день на фестивале электронной музыки боевики похитили 10 девушек. Когда террористы открыли огонь, некоторые девушки убежали в пустыню. На данный момент волонтеры нашли 260 тел убитых боевиками ХАМАС. Также сообщалось, что число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены.