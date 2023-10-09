В Палестине увеличилось количество погибших

По данным Минздрава сектора Газа, количество погибших при ударах Израиля палестинцев возросло до 436 человек, из них 91 ребенок. Об этом сообщает SkyNews.
«Министерство здравоохранения Газы: в секторе Газа погибло 436 человек, в том числе 91 ребенок и 61 женщина, и 2271 человек были ранены», — передает издание.
Боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. На следующий день на фестивале электронной музыки боевики похитили 10 девушек. Когда террористы открыли огонь, некоторые девушки убежали в пустыню. На данный момент волонтеры нашли 260 тел убитых боевиками ХАМАС. Также сообщалось, что число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены.
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