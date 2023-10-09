Посол Беньямин: Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев

10 октября 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Израиль не считает себя ответственным за гибель мирных палестинцев в секторе Газа Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль снимает с себя ответственность за гибель мирных палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступил заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин. «Палестинское движение ХАМАС выбрало эту битву, а безопасность мирных жителей в секторе Газа зависит от руководства ХАМАС», — передает заявление посла телеканал NBC . Беньямин пообещал, что власти Израиля сделают все, чтобы именно ХАМАС испытывал страдания. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. До этого они провели массированный обстрел. Число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены. В ответ на эти действия Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».

Израиль снимает с себя ответственность за гибель мирных палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступил заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин. «Палестинское движение ХАМАС выбрало эту битву, а безопасность мирных жителей в секторе Газа зависит от руководства ХАМАС», — передает заявление посла телеканал NBC. Беньямин пообещал, что власти Израиля сделают все, чтобы именно ХАМАС испытывал страдания. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. До этого они провели массированный обстрел. Число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены. В ответ на эти действия Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».