09 октября 2023

Посол Беньямин: Израиль не понесет ответственности за гибель мирных палестинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Северодонецк. ЛНР, руины, разрушенный город, улица партизанская
Израиль не считает себя ответственным за гибель мирных палестинцев в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль снимает с себя ответственность за гибель мирных палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступил заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин.

«Палестинское движение ХАМАС выбрало эту битву, а безопасность мирных жителей в секторе Газа зависит от руководства ХАМАС», — передает заявление посла телеканал NBC. Беньямин пообещал, что власти Израиля сделают все, чтобы именно ХАМАС испытывал страдания.

Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. До этого они провели массированный обстрел. Число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены. В ответ на эти действия Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».

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Израиль снимает с себя ответственность за гибель мирных палестинцев в секторе Газа. С таким заявлением выступил заместитель главы израильского посольства в США Элиав Беньямин. «Палестинское движение ХАМАС выбрало эту битву, а безопасность мирных жителей в секторе Газа зависит от руководства ХАМАС», — передает заявление посла телеканал NBC. Беньямин пообещал, что власти Израиля сделают все, чтобы именно ХАМАС испытывал страдания. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. До этого они провели массированный обстрел. Число погибших израильтян превысило 700 человек, более 2382 тысяч ранены. В ответ на эти действия Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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