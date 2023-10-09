09 октября 2023

Боевики ХАМАС начали казнить заложников

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В сети распространяются кадры казни двух израильских пленных Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики движения ХАМАС казнили двух пленных израильтян, ранее вывезенных в сектор Газа. Как передает Readovka, так радикалы выполняют свои угрозы убивать по одному заложнику в ответ на атаки Израиля.

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Что такое ХАМАС

Кадры казни двух пленных израильтян боевиками ХАМАС распространяются в сети. «Палестинские радикалы выполняют свой ультиматум — за каждую атаку на Газу со стороны ЦАХАЛ они убивают одного заложника», — передает издание.

Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. В свою очередь Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».

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Боевики движения ХАМАС казнили двух пленных израильтян, ранее вывезенных в сектор Газа. Как передает Readovka, так радикалы выполняют свои угрозы убивать по одному заложнику в ответ на атаки Израиля. Кадры казни двух пленных израильтян боевиками ХАМАС распространяются в сети. «Палестинские радикалы выполняют свой ультиматум — за каждую атаку на Газу со стороны ЦАХАЛ они убивают одного заложника», — передает издание. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. В свою очередь Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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