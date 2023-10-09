Боевики ХАМАС начали казнить заложников

10 октября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

В сети распространяются кадры казни двух израильских пленных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики движения ХАМАС казнили двух пленных израильтян, ранее вывезенных в сектор Газа. Как передает Readovka, так радикалы выполняют свои угрозы убивать по одному заложнику в ответ на атаки Израиля. Новость по теме Что такое ХАМАС Кадры казни двух пленных израильтян боевиками ХАМАС распространяются в сети. «Палестинские радикалы выполняют свой ультиматум — за каждую атаку на Газу со стороны ЦАХАЛ они убивают одного заложника», — передает издание. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. В свою очередь Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».

Боевики движения ХАМАС казнили двух пленных израильтян, ранее вывезенных в сектор Газа. Как передает Readovka, так радикалы выполняют свои угрозы убивать по одному заложнику в ответ на атаки Израиля. Кадры казни двух пленных израильтян боевиками ХАМАС распространяются в сети. «Палестинские радикалы выполняют свой ультиматум — за каждую атаку на Газу со стороны ЦАХАЛ они убивают одного заложника», — передает издание. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. В свою очередь Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам, передает «Национальная служба новостей».