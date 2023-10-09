09 октября 2023

Breitbart: Байден истощал военные запасы Израиля ради Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Patriot.stock, нато, вооружение, сша, пво, патриот, patriot, stock, поставка, военная помощь, пэтриот, иструктор
США воспользовались запасами боеприпасами в Израиле для передачи Украины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Администрация президента Джо Байдена истощала военные арсеналы США, базировавшиеся в Израиле, ради поддержки Украины. Спустя некоторое время Байден вынужден вновь отправлять оружие на Ближний Восток.

«В январе Пентагон воспользовался своими запасами, предназначенными для использования на Ближнем Востоке, а также для поддержки Израиля, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией», — пишет издание Breitbart. Эти действия вынудили правительство США торопиться наращивать новые поставки.

Теперь администрация Джо Байдена нацелена на поставку боеприпасов в Израиль. Соединенные Штаты Америки намерены приступить к крупной военной операции против ХАМАС, полагают в Breitbart.

Правительство США начало поставки военной помощи Израилю. Вместе с этим они хотят совместить военную помощь для Украины, не прекращая наращивать свою обороноспособность. По словам высокопоставленного источника в американском оборонном истеблишменте, работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента Джо Байдена истощала военные арсеналы США, базировавшиеся в Израиле, ради поддержки Украины. Спустя некоторое время Байден вынужден вновь отправлять оружие на Ближний Восток. «В январе Пентагон воспользовался своими запасами, предназначенными для использования на Ближнем Востоке, а также для поддержки Израиля, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией», — пишет издание Breitbart. Эти действия вынудили правительство США торопиться наращивать новые поставки. Теперь администрация Джо Байдена нацелена на поставку боеприпасов в Израиль. Соединенные Штаты Америки намерены приступить к крупной военной операции против ХАМАС, полагают в Breitbart. Правительство США начало поставки военной помощи Израилю. Вместе с этим они хотят совместить военную помощь для Украины, не прекращая наращивать свою обороноспособность. По словам высокопоставленного источника в американском оборонном истеблишменте, работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...