Breitbart: Байден истощал военные запасы Израиля ради Украины

10 октября 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

США воспользовались запасами боеприпасами в Израиле для передачи Украины Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Администрация президента Джо Байдена истощала военные арсеналы США, базировавшиеся в Израиле, ради поддержки Украины. Спустя некоторое время Байден вынужден вновь отправлять оружие на Ближний Восток. «В январе Пентагон воспользовался своими запасами, предназначенными для использования на Ближнем Востоке, а также для поддержки Израиля, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией», — пишет издание Breitbart. Эти действия вынудили правительство США торопиться наращивать новые поставки. Теперь администрация Джо Байдена нацелена на поставку боеприпасов в Израиль. Соединенные Штаты Америки намерены приступить к крупной военной операции против ХАМАС, полагают в Breitbart. Правительство США начало поставки военной помощи Израилю. Вместе с этим они хотят совместить военную помощь для Украины, не прекращая наращивать свою обороноспособность. По словам высокопоставленного источника в американском оборонном истеблишменте, работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений.

Администрация президента Джо Байдена истощала военные арсеналы США, базировавшиеся в Израиле, ради поддержки Украины. Спустя некоторое время Байден вынужден вновь отправлять оружие на Ближний Восток. «В январе Пентагон воспользовался своими запасами, предназначенными для использования на Ближнем Востоке, а также для поддержки Израиля, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией», — пишет издание Breitbart. Эти действия вынудили правительство США торопиться наращивать новые поставки. Теперь администрация Джо Байдена нацелена на поставку боеприпасов в Израиль. Соединенные Штаты Америки намерены приступить к крупной военной операции против ХАМАС, полагают в Breitbart. Правительство США начало поставки военной помощи Израилю. Вместе с этим они хотят совместить военную помощь для Украины, не прекращая наращивать свою обороноспособность. По словам высокопоставленного источника в американском оборонном истеблишменте, работа идет очень быстро, чтобы обеспечить наличие значимых боеприпасов и снаряжений.