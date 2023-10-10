ХАМАС объявило об основной задаче в войне с Израилем

FT: ХАМАС в составе «Оси сопротивления» собирается уничтожить Израиль
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«Ось сопротивления» стремится уничтожить Израиль Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Задачей антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля. Об этом заявил глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

«„Ось сопротивления“ стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли», — заявил Авад изданию The Financial Times. По словам главы управления, союзники ХАМАС не знали о готовящейся операции, пока она не началась, но Иран и ливанское движение «Хезболла» «следили за каждым моментом атаки».

«Ось сопротивления» — это альянс, объединяющий Иран, Сирию, ливанскую «Хезболлу», йеменское движение хуситов и иракские шиитские ополчения. Их общей целью является противодействие американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

Группировка ХАМАС начала военный конфликт с Израилем 7 октября. С того момента по территории страны наносятся ракетные удары, а на его улицах происходят боестолкновения. Палестинские боевики начали казнить пленных израильтян, выполняя свои угрозы убивать по одному заложнику в ответ на атаки Израиля. Тем временем противостояние стран привело к разногласиям в Евросоюзе.

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Задачей антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля. Об этом заявил глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад. «„Ось сопротивления“ стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли», — заявил Авад изданию The Financial Times. По словам главы управления, союзники ХАМАС не знали о готовящейся операции, пока она не началась, но Иран и ливанское движение «Хезболла» «следили за каждым моментом атаки». «Ось сопротивления» — это альянс, объединяющий Иран, Сирию, ливанскую «Хезболлу», йеменское движение хуситов и иракские шиитские ополчения. Их общей целью является противодействие американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке. Группировка ХАМАС начала военный конфликт с Израилем 7 октября. С того момента по территории страны наносятся ракетные удары, а на его улицах происходят боестолкновения. Палестинские боевики начали казнить пленных израильтян, выполняя свои угрозы убивать по одному заложнику в ответ на атаки Израиля. Тем временем противостояние стран привело к разногласиям в Евросоюзе.
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