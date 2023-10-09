Politico: война Израиля и Палестины расколола Евросоюз

10 октября 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза разделились во мнении о поддержке сторон израильско-палестинского конфликта Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Противостояние Израиля и Палестины привело к разногласиям в Евросоюзе. Об этом сообщил анонимный источник в интервью европейскому изданию. «Конфликт Израиля и Палестины — одна из самых противоречивых проблем для Евросоюза. Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт», — передает мнение дипломата Politico . Первые противоречия возникли в рамках вопроса о поддержке и помощи сторонам израильско-палестинского конфликта. Так Еврокомиссия накануне заморозила выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии, а также приостановила все платежи. Среди прочих стран ЕС Венгрия поддерживает Израиль, а Словения является сторонником Палестины. Ситуация должна проясниться на предстоящем экстренном совещании глав МИД стран ЕС во вторник. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль, сообщает RT. Несмотря на это Вашингтон начал поставлять военную помощь израильской стороне и в ближайшие дни объявит о выделении дополнительных средств.

Противостояние Израиля и Палестины привело к разногласиям в Евросоюзе. Об этом сообщил анонимный источник в интервью европейскому изданию. «Конфликт Израиля и Палестины — одна из самых противоречивых проблем для Евросоюза. Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт», — передает мнение дипломата Politico. Первые противоречия возникли в рамках вопроса о поддержке и помощи сторонам израильско-палестинского конфликта. Так Еврокомиссия накануне заморозила выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии, а также приостановила все платежи. Среди прочих стран ЕС Венгрия поддерживает Израиль, а Словения является сторонником Палестины. Ситуация должна проясниться на предстоящем экстренном совещании глав МИД стран ЕС во вторник. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль, сообщает RT. Несмотря на это Вашингтон начал поставлять военную помощь израильской стороне и в ближайшие дни объявит о выделении дополнительных средств.