09 октября 2023

Politico: война Израиля и Палестины расколола Евросоюз

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Страны Евросоюза разделились во мнении о поддержке сторон израильско-палестинского конфликта Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Противостояние Израиля и Палестины привело к разногласиям в Евросоюзе. Об этом сообщил анонимный источник в интервью европейскому изданию.

«Конфликт Израиля и Палестины — одна из самых противоречивых проблем для Евросоюза. Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт», — передает мнение дипломата Politico.

Первые противоречия возникли в рамках вопроса о поддержке и помощи сторонам израильско-палестинского конфликта. Так Еврокомиссия накануне заморозила выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии, а также приостановила все платежи. Среди прочих стран ЕС Венгрия поддерживает Израиль, а Словения является сторонником Палестины. Ситуация должна проясниться на предстоящем экстренном совещании глав МИД стран ЕС во вторник.

Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль, сообщает RT. Несмотря на это Вашингтон начал поставлять военную помощь израильской стороне и в ближайшие дни объявит о выделении дополнительных средств.

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Противостояние Израиля и Палестины привело к разногласиям в Евросоюзе. Об этом сообщил анонимный источник в интервью европейскому изданию. «Конфликт Израиля и Палестины — одна из самых противоречивых проблем для Евросоюза. Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт», — передает мнение дипломата Politico. Первые противоречия возникли в рамках вопроса о поддержке и помощи сторонам израильско-палестинского конфликта. Так Еврокомиссия накануне заморозила выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии, а также приостановила все платежи. Среди прочих стран ЕС Венгрия поддерживает Израиль, а Словения является сторонником Палестины. Ситуация должна проясниться на предстоящем экстренном совещании глав МИД стран ЕС во вторник. Ранее боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль, сообщает RT. Несмотря на это Вашингтон начал поставлять военную помощь израильской стороне и в ближайшие дни объявит о выделении дополнительных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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