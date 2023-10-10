В США придумали, как перестать раздражать американцев помощью Украине

NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

10 октября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Объединение помощи Киеву и Иерусалиму поможет побороть критику со стороны американских республиканцев Фото: Air Force Senior Airman Jonathon Carnell / U.S. Department of Defense Белый дом намерен связать поддержку Израиля и Украины. Таким образом правительство США с меньшей вероятностью столкнется с критикой от противников помощи Киеву. «США рассматривают возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю, сообщил телеканал NBC», — передает argumenti.ru. В материале подчеркнули, что такая инициатива поможет преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева. После начала военных действий в Израиле 7 октября США начали поставлять Иерусалиму военную помощь. Также сообщалось, что Вашингтон совместит поддержку израильской и украинской сторонам, продолжая наращивать свою обороноспособность.

Белый дом намерен связать поддержку Израиля и Украины. Таким образом правительство США с меньшей вероятностью столкнется с критикой от противников помощи Киеву. «США рассматривают возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю, сообщил телеканал NBC», — передает argumenti.ru. В материале подчеркнули, что такая инициатива поможет преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева. После начала военных действий в Израиле 7 октября США начали поставлять Иерусалиму военную помощь. Также сообщалось, что Вашингтон совместит поддержку израильской и украинской сторонам, продолжая наращивать свою обороноспособность.