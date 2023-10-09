09 октября 2023

Челябинцам, заболевшим гепатитом, выплатили компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем пострадавшим выплатят по 109 тысяч рублей, 70 из них — за моральный вред Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска присудил выплату на сумму 4,5 млн рублей посетителям, заразившимся гепатитом А в кафе «Дархан». Средняя сумма компенсации на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, сообщили URA.RU 10 октября в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Исковые требования ведомства были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Средняя сумма выплат на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, каждый получил компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей», — заявили URA.RU в Роспотребнадзоре.

Всего «Дархан» выплатит 4 млн 593 тысяч 400 рублей. В эту сумму вошли штраф и компенсация вреда 42 пострадавшим. В сумме выплат были учтены как моральный ущерб, так и расходы на лечение.

В январе с кафе «Дархан» началась вспышка гепатита А в Челябинске. Тогда заболевание подтвердили у 70 человек. Групповой иск в защиту прав посетителей «Дархана» подготовил Роспотребнадзор.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска присудил выплату на сумму 4,5 млн рублей посетителям, заразившимся гепатитом А в кафе «Дархан». Средняя сумма компенсации на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, сообщили URA.RU 10 октября в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Исковые требования ведомства были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Средняя сумма выплат на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, каждый получил компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей», — заявили URA.RU в Роспотребнадзоре. Всего «Дархан» выплатит 4 млн 593 тысяч 400 рублей. В эту сумму вошли штраф и компенсация вреда 42 пострадавшим. В сумме выплат были учтены как моральный ущерб, так и расходы на лечение. В январе с кафе «Дархан» началась вспышка гепатита А в Челябинске. Тогда заболевание подтвердили у 70 человек. Групповой иск в защиту прав посетителей «Дархана» подготовил Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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