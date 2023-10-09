Челябинцам, заболевшим гепатитом, выплатили компенсацию

10 октября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

В среднем пострадавшим выплатят по 109 тысяч рублей, 70 из них — за моральный вред Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска присудил выплату на сумму 4,5 млн рублей посетителям, заразившимся гепатитом А в кафе «Дархан». Средняя сумма компенсации на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, сообщили URA.RU 10 октября в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Исковые требования ведомства были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Средняя сумма выплат на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, каждый получил компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей», — заявили URA.RU в Роспотребнадзоре. Всего «Дархан» выплатит 4 млн 593 тысяч 400 рублей. В эту сумму вошли штраф и компенсация вреда 42 пострадавшим. В сумме выплат были учтены как моральный ущерб, так и расходы на лечение. В январе с кафе «Дархан» началась вспышка гепатита А в Челябинске. Тогда заболевание подтвердили у 70 человек. Групповой иск в защиту прав посетителей «Дархана» подготовил Роспотребнадзор.

Тракторозаводский райсуд Челябинска присудил выплату на сумму 4,5 млн рублей посетителям, заразившимся гепатитом А в кафе «Дархан». Средняя сумма компенсации на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, сообщили URA.RU 10 октября в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Исковые требования ведомства были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Средняя сумма выплат на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей, каждый получил компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей», — заявили URA.RU в Роспотребнадзоре. Всего «Дархан» выплатит 4 млн 593 тысяч 400 рублей. В эту сумму вошли штраф и компенсация вреда 42 пострадавшим. В сумме выплат были учтены как моральный ущерб, так и расходы на лечение. В январе с кафе «Дархан» началась вспышка гепатита А в Челябинске. Тогда заболевание подтвердили у 70 человек. Групповой иск в защиту прав посетителей «Дархана» подготовил Роспотребнадзор.