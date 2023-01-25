В Челябинске гепатит подтвержден у 70 человек

В Челябинске по данным на 26 января гепатит А подтвержден у 70 человек. Об этом сообщила замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, отметив, что заболеваемость, после вспышки массового заражения в челябинском кафе, начала снижаться.
«С 16 января новых случаев заболевания гепатитом А нет. Обстановка нормализовалась. Заражение вирусом подтверждено у порядка 70 человек», - уточнила Лучинина telegram-каналу «Челябинск, который смог».
В январские каникулы с кафе «Дархан» в Челябинске началась вспышка гепатита А. На 17 января вирус подтвердили у 50 челябинцев. Главврач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов заявил о предстоящей массовой вакцинации.
Кафе закрыли, выявив несоблюдение санитарных норм. По факту заражения возбуждено уголовное дело, а ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры.
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