К челябинскому кафе, где клиенты массово заразились гепатитом, готовят групповой иск

В Роспотребнадзоре региона подготовили групповой иск в отношении кафе «Дархан» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске Роспотребнадзор готовит групповой иск к кафе «Дархан», где посетители заразились гепатитом А. О том, что обращения от пострадавших граждан собирают до 20 апреля, URA.RU сообщили в региональном управлении.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области подготовлен групповой иск в защиту граждан. Предлагаем пострадавшим присоединиться к подготовленным исковым требованиям», — уточнили в ведомстве.

Иск направлен на возмещение вреда на основании статьи 14 и пункта 2 статьи 7 закона «О защите прав потребителей». Пострадавшие могут обратиться в отдел защиты прав потребителей до 20 апреля. После 21 апреля присоединиться к иску можно будет самостоятельно, подав заявление в суд Тракторозаводского района.

В начале 2023 года в кафе «Дархан» в Челябинске началась вспышка гепатита А. На 17 января вирус подтвердили у 50 горожан. Обстановка нормализовалась к концу января. Заражение вирусом было подтверждено примерно у 70 человек.

Кафе закрыли, выявив несоблюдение санитарных норм. По факту заражения возбудили уголовное дело, а ход расследования поставлен на контроль руководством прокуратуры.