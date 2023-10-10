Артиллеристы накрыли массированным ударом пехоту ВСУ, готовившую наступление

10 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Артиллеристы РФ обстреливают украинских боевиков в ДНР и Запорожской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли массированный удар по скоплениям пехотинцев и артиллерии ВСУ на Запорожском фронте. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Враг предсказуемо начал артподготовку для попытки прорыва, пехота его была готова наступать, но ее и артиллерию ВСУ накрывают наши удары. РСЗО и стволка работают от души», — рассказал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале о боях на Орехово-Пологовском участке Запорожского фронта. Также он рассказал об обстреле в ДНР. «Наши наносят массированный удар ствольной и реактивной артиллерией по противнику, засевшему в пригородах Донецка — Авдеевке и Марьинке», — добавил Рогозин. Военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo также подтвердил проведение массированного обстрела позиций ВСУ под Авдеевкой, дополнив, что счет ракет снарядов идет на десятки. Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин помог ВС РФ уничтожить артиллерию ВСУ. Он контролировал корректировку огня. В начале октябре военкоры сообщали, что российские войска нанесли мощный контрудар на участке Работино-Вербовое.

Российские войска нанесли массированный удар по скоплениям пехотинцев и артиллерии ВСУ на Запорожском фронте. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Враг предсказуемо начал артподготовку для попытки прорыва, пехота его была готова наступать, но ее и артиллерию ВСУ накрывают наши удары. РСЗО и стволка работают от души», — рассказал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале о боях на Орехово-Пологовском участке Запорожского фронта. Также он рассказал об обстреле в ДНР. «Наши наносят массированный удар ствольной и реактивной артиллерией по противнику, засевшему в пригородах Донецка — Авдеевке и Марьинке», — добавил Рогозин. Военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo также подтвердил проведение массированного обстрела позиций ВСУ под Авдеевкой, дополнив, что счет ракет снарядов идет на десятки. Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин помог ВС РФ уничтожить артиллерию ВСУ. Он контролировал корректировку огня. В начале октябре военкоры сообщали, что российские войска нанесли мощный контрудар на участке Работино-Вербовое.