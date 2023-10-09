09 октября 2023

Дума Екатеринбурга перенесла избрание спикера

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, гурарий анна
Утверждение Анны Гурарий спикером гордумы перенесли в очередной раз Фото:
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Выборы-2023

Как и анонсировало URA.RU, депутаты новой гордумы Екатеринбурга на заседании 10 октября не стали избирать спикера. Вопрос отложили на следующее заседание — 24 октября.

Предложение озвучил руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев. Его поддержали 32 из 33 присутствующих депутатов, передает корреспондент URA.RU. Против выступил депутат-«яблочник» Константин Киселев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).

Сразу после выборов 9—10 сентября губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили, что новый созыв думы возглавит 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий. 13 сентября Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России».

Когда Гурарий не утвердили 19-го, считалось, что это произойдет 26 сентября, потом — 10 октября. Отсутствие согласования со стороны администрации президента РФ и УФСБ — официальная версия заминки, есть также множество неофициальных.

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Как и анонсировало URA.RU, депутаты новой гордумы Екатеринбурга на заседании 10 октября не стали избирать спикера. Вопрос отложили на следующее заседание — 24 октября. Предложение озвучил руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев. Его поддержали 32 из 33 присутствующих депутатов, передает корреспондент URA.RU. Против выступил депутат-«яблочник» Константин Киселев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Сразу после выборов 9—10 сентября губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили, что новый созыв думы возглавит 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий. 13 сентября Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». Когда Гурарий не утвердили 19-го, считалось, что это произойдет 26 сентября, потом — 10 октября. Отсутствие согласования со стороны администрации президента РФ и УФСБ — официальная версия заминки, есть также множество неофициальных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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