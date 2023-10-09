Дума Екатеринбурга перенесла избрание спикера

Как и анонсировало URA.RU, депутаты новой гордумы Екатеринбурга на заседании 10 октября не стали избирать спикера. Вопрос отложили на следующее заседание — 24 октября.
Предложение озвучил руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев. Его поддержали 32 из 33 присутствующих депутатов, передает корреспондент URA.RU. Против выступил депутат-«яблочник» Константин Киселев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).
Сразу после выборов 9—10 сентября губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили, что новый созыв думы возглавит 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий. 13 сентября Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России».
Когда Гурарий не утвердили 19-го, считалось, что это произойдет 26 сентября, потом — 10 октября. Отсутствие согласования со стороны администрации президента РФ и УФСБ — официальная версия заминки, есть также множество неофициальных.
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