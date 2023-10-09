Тюменский детский сад заплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

В Ялуторовске (Тюменская область) детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему ребенку, который сломал руку во время прогулки на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом.
«В результате падения он получил травму (закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья). <…> Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и взыскал с образовательного учреждения 180 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Воспитателю детского сада сделали выговор.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родственникам несовершеннолетней 4,5 млн рублей. Тело девочки нашли на игровой площадке.
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