Тюменский детский сад заплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

10 октября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом Фото: Илья Московец © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему ребенку, который сломал руку во время прогулки на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом. «В результате падения он получил травму (закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья). <…> Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и взыскал с образовательного учреждения 180 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Воспитателю детского сада сделали выговор. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родственникам несовершеннолетней 4,5 млн рублей. Тело девочки нашли на игровой площадке.

В Ялуторовске (Тюменская область) детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему ребенку, который сломал руку во время прогулки на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом. «В результате падения он получил травму (закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья). <…> Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и взыскал с образовательного учреждения 180 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Воспитателю детского сада сделали выговор. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родственникам несовершеннолетней 4,5 млн рублей. Тело девочки нашли на игровой площадке.