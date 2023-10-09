09 октября 2023

Тюменский детский сад заплатит 180 тысяч ребенку, сломавшему руку на площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, детская площадка, осень, резиновое покрытие
Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему ребенку, который сломал руку во время прогулки на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом.

«В результате падения он получил травму (закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья). <…> Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и взыскал с образовательного учреждения 180 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Воспитателю детского сада сделали выговор.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родственникам несовершеннолетней 4,5 млн рублей. Тело девочки нашли на игровой площадке.

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В Ялуторовске (Тюменская область) детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему ребенку, который сломал руку во время прогулки на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Ребенок упал с игрового комплекса на песок и получил перелом. «В результате падения он получил травму (закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья). <…> Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и взыскал с образовательного учреждения 180 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Воспитателю детского сада сделали выговор. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске детский сад, в котором погиб двухлетний ребенок, выплатит родственникам несовершеннолетней 4,5 млн рублей. Тело девочки нашли на игровой площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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