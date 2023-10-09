Бывшего главврача психдиспансера в Озерске оставили под домашним арестом

10 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Владимира Кичатова оставили под домашним арестом до конца октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки Бывшего заведующего психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 в Озерске (Челябинская область) Владимира Кичатова оставили под домашним арестом до конца октября. Такое решение принял 10 октября областной суд. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Кичатова. Мера пресечения в виде домашнего ареста, продленная постановлением Озерского горсуда до 31 октября оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Кичатова просила суд избрать своему подопечному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. А именно отпустить его под залог. Силовики задержали Кичатова в конце июля. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, занимая пост заведующего психдиспансера, мужчина брал деньги от местных жителей, чтобы оставить их родственников на длительное лечение. За время следствия силовикам удалось определить круг, как минимум, из трех взяткодателей. Все это время Кичатов находится под домашним арестом.

Бывшего заведующего психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 в Озерске (Челябинская область) Владимира Кичатова оставили под домашним арестом до конца октября. Такое решение принял 10 октября областной суд. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Кичатова. Мера пресечения в виде домашнего ареста, продленная постановлением Озерского горсуда до 31 октября оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Кичатова просила суд избрать своему подопечному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. А именно отпустить его под залог. Силовики задержали Кичатова в конце июля. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, занимая пост заведующего психдиспансера, мужчина брал деньги от местных жителей, чтобы оставить их родственников на длительное лечение. За время следствия силовикам удалось определить круг, как минимум, из трех взяткодателей. Все это время Кичатов находится под домашним арестом.