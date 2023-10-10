СК завершил расследование убийства военкора Владлена Татарского

10 октября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

СК РФ закончил расследовать гибель Владлена Татарского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Следственный комитет России закончил расследование убийства военкора Владлена Татарского 2 апреля. По данным СК, теракт долгое время готовился на территории Украины. «Следствием установлено, что данное преступление длительное время тщательно готовилось на территории Украины лицами, не согласными с проведением ВС России специальной военной операции. Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», — говорится в сообщении Следкома. Уголовное дело было передано для направления в суд. Уточняется, что Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), которая пронесла статуэтку с взрывчаткой на встречу к Татарскому, обвинили по статье «Теракт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека». Также она обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и использовании поддельного документа для сокрытия преступления. Кроме того, к уголовной ответственности привлекли Дмитрия Касинцева. Он укрывал Трепову после совершенного ей теракта. Ранее в Санкт-Петербурге было взорвано кафе, в котором проходил творческий вечер Татарского. В результате теракта военкор погиб. Тогда стало известно, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на встречу к Татарскому принесла Трепова. После задержания девушка призналась, что пронесла взрывчатку в кафе и пообещала рассказать, кто передал ей этот бюст. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет России закончил расследование убийства военкора Владлена Татарского 2 апреля. По данным СК, теракт долгое время готовился на территории Украины. «Следствием установлено, что данное преступление длительное время тщательно готовилось на территории Украины лицами, не согласными с проведением ВС России специальной военной операции. Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», — говорится в сообщении Следкома. Уголовное дело было передано для направления в суд. Уточняется, что Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), которая пронесла статуэтку с взрывчаткой на встречу к Татарскому, обвинили по статье «Теракт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека». Также она обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и использовании поддельного документа для сокрытия преступления. Кроме того, к уголовной ответственности привлекли Дмитрия Касинцева. Он укрывал Трепову после совершенного ей теракта. Ранее в Санкт-Петербурге было взорвано кафе, в котором проходил творческий вечер Татарского. В результате теракта военкор погиб. Тогда стало известно, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на встречу к Татарскому принесла Трепова. После задержания девушка призналась, что пронесла взрывчатку в кафе и пообещала рассказать, кто передал ей этот бюст.