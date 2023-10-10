Бывший агент ЦРУ Джонсон раскрыл главный страх Зеленского из-за войны в Израиле

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский боится потерять помощь Запада из-за Израиля
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Зеленский переживает, что конфликт Израиля и Палестины затмит украинский Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять поддержку США в конфликте с Россией из-за начала войны Израиля и Палестины. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что переживание в поведении Зеленского стало заметно из-за смены одежды, в которой он выступает.

«Видно, как он боится и нервничает. <…> Сам факт смены одежды показывает, что он волнуется, так как понимает свою учесть», — заявил Ларри Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент добавил, что теперь Зеленский не хочет ассоциироваться с революционерами Че Геварой или Фиделем Кастро, потому появляется в кадре во всем черном.

По мнению Джонсона, Запад начнет отдавать приоритет в помощи Израилю, а в СМИ постепенно начнут забывать об Украине. Резюмируя он заявил, что западное сообщество уже перестало обсуждать украинский конфликт.

Развитие конфликта в секторе Газа произошло 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС начали войну с Израилем. Они выпустили порядка пяти тысяч ракет и вторглись на израильские земли. 10 октября США начали поставки помощи Израилю и пообещали увеличивать их объем. Сенатор США Джош Хоули предложил перенаправить все средства, предназначенные на помощь Украине, в пользу Израиля.

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Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять поддержку США в конфликте с Россией из-за начала войны Израиля и Палестины. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что переживание в поведении Зеленского стало заметно из-за смены одежды, в которой он выступает. «Видно, как он боится и нервничает. <…> Сам факт смены одежды показывает, что он волнуется, так как понимает свою учесть», — заявил Ларри Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент добавил, что теперь Зеленский не хочет ассоциироваться с революционерами Че Геварой или Фиделем Кастро, потому появляется в кадре во всем черном. По мнению Джонсона, Запад начнет отдавать приоритет в помощи Израилю, а в СМИ постепенно начнут забывать об Украине. Резюмируя он заявил, что западное сообщество уже перестало обсуждать украинский конфликт. Развитие конфликта в секторе Газа произошло 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС начали войну с Израилем. Они выпустили порядка пяти тысяч ракет и вторглись на израильские земли. 10 октября США начали поставки помощи Израилю и пообещали увеличивать их объем. Сенатор США Джош Хоули предложил перенаправить все средства, предназначенные на помощь Украине, в пользу Израиля.
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