Бывший агент ЦРУ Джонсон раскрыл главный страх Зеленского из-за войны в Израиле

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский боится потерять помощь Запада из-за Израиля

10 октября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Зеленский переживает, что конфликт Израиля и Палестины затмит украинский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять поддержку США в конфликте с Россией из-за начала войны Израиля и Палестины. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что переживание в поведении Зеленского стало заметно из-за смены одежды, в которой он выступает. «Видно, как он боится и нервничает. <…> Сам факт смены одежды показывает, что он волнуется, так как понимает свою учесть», — заявил Ларри Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент добавил, что теперь Зеленский не хочет ассоциироваться с революционерами Че Геварой или Фиделем Кастро, потому появляется в кадре во всем черном. По мнению Джонсона, Запад начнет отдавать приоритет в помощи Израилю, а в СМИ постепенно начнут забывать об Украине. Резюмируя он заявил, что западное сообщество уже перестало обсуждать украинский конфликт. Развитие конфликта в секторе Газа произошло 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС начали войну с Израилем. Они выпустили порядка пяти тысяч ракет и вторглись на израильские земли. 10 октября США начали поставки помощи Израилю и пообещали увеличивать их объем. Сенатор США Джош Хоули предложил перенаправить все средства, предназначенные на помощь Украине, в пользу Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять поддержку США в конфликте с Россией из-за начала войны Израиля и Палестины. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что переживание в поведении Зеленского стало заметно из-за смены одежды, в которой он выступает. «Видно, как он боится и нервничает. <…> Сам факт смены одежды показывает, что он волнуется, так как понимает свою учесть», — заявил Ларри Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент добавил, что теперь Зеленский не хочет ассоциироваться с революционерами Че Геварой или Фиделем Кастро, потому появляется в кадре во всем черном. По мнению Джонсона, Запад начнет отдавать приоритет в помощи Израилю, а в СМИ постепенно начнут забывать об Украине. Резюмируя он заявил, что западное сообщество уже перестало обсуждать украинский конфликт. Развитие конфликта в секторе Газа произошло 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС начали войну с Израилем. Они выпустили порядка пяти тысяч ракет и вторглись на израильские земли. 10 октября США начали поставки помощи Израилю и пообещали увеличивать их объем. Сенатор США Джош Хоули предложил перенаправить все средства, предназначенные на помощь Украине, в пользу Израиля.